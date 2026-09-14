Debitul Dunării a atins un nou minim istoric. Dacă în 1985 debitul minim a fost de 1.400 de metri cubi pe secundă, acum acesta a scăzut cu mult, ajungând la doar 1.250 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară. Portul turistic din Corabia este blocat de vegetație. Căpitanii bărcilor povestesc că, de o lună și jumătate, nu au mai putut ieși în larg. Apa a scăzut atât de mult, încât peștii pot fi văzuți cu ochiul liber, iar vegetația a ajuns la suprafața apei.

Debitul Dunării a ajuns la un debit de 1.250 metri cubi pe secundă

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a anunțat că debitul Dunării a atins un nou minim istoric de 1.250 metri cubi pe secundă. Nivelul extrem de scăzut al fluviului este vizibil cu ochiul liber, vegetația a luat locul apei, iar zonele care altădată erau acoperite de fluviu sunt acum expuse.

Este una dintre cele mai scăzute valori înregistrate în ultimii ani, iar debitul Dunării se află mult sub media multianuală pentru luna septembrie, de aproximativ 3.800 de metri cubi pe secundă.

Efectele sunt deja vizibile în mai multe zone de pe malul românesc. Scăderea nivelului apei afectează navigația și activitatea portuară, iar în unele locuri bărcile întâmpină dificultăți în a ieși în larg. Vegetația acvatică s-a extins, iar porțiuni întinse de albie au devenit vizibile. Situația ridică semne de întrebare cu privire la evoluția Dunării în perioada următoare, mai ales în cazul în care nivelul precipitațiilor va rămâne scăzut.

Pescarii spun că apa are un metru și jumătate

Un pescar a povestit că nivelul Dunării a scăzut atât de mult, încât navigația a devenit dificilă pentru navele mari. În anumite zone, adâncimea apei a ajuns la aproximativ un metru și jumătate, iar navele de mari dimensiuni nu mai pot circula.

Pescarul spune că nu își amintește ca apa să fi fost vreodată atât de scăzută și consideră că este una dintre cele mai grave situații pe care le-a întâlnit. Readcția Gândul a reușit să afle mai multe reacții are localnicilor.

„Apele sunt foarte mici. Ce să vă spun. Sunt foarte mici. Navele mari, nu circulă. E mică apa. Este un metru jumate de apă. Nu n-a mai fost vreodată atât de mică”, a relatat un pescar pentru Gândul.

În portul turistic Corabia, efectele secetei sunt și mai vizibile. Apa s-a retras, iar în locul ei a apărut vegetația, care a acoperit porțiuni importante din zona portuară.

Căpitanii barjelor așteaptă să crească nivelul Dunării

În portul turistic Corabia, în locul apei a apărut vegetația, iar navele au rămas blocate din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Pentru Gândul, căpitanul unei barje a declarat că, în cei peste 20 de ani de când navighează pe Dunăre, nu a mai întâlnit o astfel de situație. Acesta spune că nava sa este încărcată și staționează de mai bine de o lună și jumătate, în așteptarea creșterii nivelului apei.

Căpitanul a precizat că blocajul este total, iar navele mari nu mai pot naviga în condițiile actuale. Situația are și consecințe economice importante, însă, în acest moment, principala speranță a navigatorilor este ca nivelul Dunării să crească și să permită reluarea navigației.

„Sunt navigator de douăzeci și ceva nu am văzut niciodată așa ceva. Deocamdată stăm nu navigăm, sperăm să vină apa. Avem peste o lună și jumătate de când nu am mai ieșit în larg.

Noi încărcăm aici la siloz , stăm de o lună și jumătate. Le avem încărcate și stăm, așteptăm să crească apă.

Blocaj, total. Grav de punct de vedere economic. Asta este! Soluții, Doamne, Doamne să dea apă „, a relatat căpitanul unei barje.

Nivelul Dunării a ajuns la minus 153 de centimetri

Sorin Ciucu, viceprimarul orașului Corabia, a spus că potrivit informațiilor primite în această dimineață de la reprezentanții Autorității Navale Române și ai Căpităniei Portului Corabia, nivelul Dunării a ajuns la minus 153 de centimetri, în scădere cu încă doi centimetri față de ziua precedentă.

Viceprimarul a precizat că șenalul navigabil este în continuare deschis și că, în ultimele zile, au trecut prin zonă ambarcațiuni austriece, ucrainene și românești. Cu toate acestea, acestea nu au ancorat în portul Corabia, din cauza condițiilor dificile de navigație și a nivelului foarte scăzut al Dunării.

Navigația la Calafat este afectată de câteva zile

Navigația pe Dunăre, în zona Calafat, este în continuare afectată de nivelul scăzut al apei. Potrivit datelor hidrologice, debitul fluviului continuă să scadă, după ce, în urmă cu două zile, era deja semnalată o diminuare a valorilor.

La intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, debitul Dunării a continuat să scadă în primele trei zile ale intervalului de prognoză, urmând să ajungă la valoarea de 1.250 de metri cubi pe secundă. După o zi de staționare, debitul este estimat să crească treptat până la 1.400 de metri cubi pe secundă.

Activitatea portului comercial din Calafat este în continuare blocată. Barjele nu mai pot ajunge să încarce cereale, iar cele încărcate au rămas blocate în mijlocul Dunării.

„Navele de pasageri ajung în portul Severin și întorc în Serbia, Belgrad. Navele de marfă foarte puțin mai tranzitează zona. În zona Calafat – Bechet – Rast sunt în jur de 10 dane de încărcare cereale, care nu pot fi folosite, nu mai există apă„, spune Dumitru Căiniceanu, director Căpitănie.

Centralele de la Cernavodă, afectate de nivelul scăzut al Dunării

Scăderea accentuată a debitului Dunării a pus presiune și pe funcționarea centralelor nucleare de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost oprită la finalul lunii iulie, iar în august a fost oprită controlat Unitatea 2. În prezent Centrala de la Cernavodă este închisă, iar directorultehnic al Nuclearelectrica a anunțat că nu va fi deschisă în următoarele 10 zile dacă debitul nu mai crește.

Intervenție de urgență pentru creșterea nivelului Dunării la Cernavodă

În încercarea de a menține în funcțiune Unitatea 2 de la Cernavodă, autoritățile au intervenit în zona stâncii Pârjoaia, unde a fost realizată o detonare controlată pentru îndepărtarea rocii care împiedica circulația apei. Intervenția coordonată de Radu Miruță a dus la o creștere inițială de aproximativ 2 centimetri a nivelului apei la Cernavodă. Totuși, debitul a continuat să scadă.