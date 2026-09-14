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Nicușor Dan și Friedrich Merz, răspuns comun după incidentele cu drone: „Europa trebuie să se apere”

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Președintele Nicușor Dan și cancelarul german Friedrich Merz au pledat pentru consolidarea răspunsului european la atacurile hibride și incidentele provocate de drone, la conferința de presă organizată la finalul Summitului Uniunii Europene dedicat Arcticii, în Finlanda.

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Friedrich Merz a transmis că Germania este pregătită să reacționeze și a spus că există dovezi clare cu privire la originea atacurilor cu drone, în timp ce președintele României a vorbit despre „mii de incidente” produse în statele europene în ultimii ani.

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Nicușor Dan: „Probabil că am avut mii de incidente în toate țările noastre”

Președintele României a afirmat că statele europene s-au confruntat în ultimii ani cu un număr foarte mare de acțiuni ostile, de la sabotaje și atacuri asupra infrastructurii critice până la atacuri cibernetice și dezinformare.

„Da, probabil că în ultimii ani am avut mii de incidente în toate țările noastre. Sabotaje, atacuri asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice, dezinformare, nu doar pe flancul estic. Și, înainte de toate, cred că nu știm, România știa foarte bine ce s-a întâmplat în România, dar nu avem o cunoaștere comună asupra întregului fenomen îndreptat împotriva Europei”, a declarat președintele României.

De asemenea, șeful statului a susținut că răspunsul nu poate fi unul izolat la nivel național, ci trebuie construit prin cooperarea statelor europene și schimbul de informații și expertiză.

„Și atunci răspunsul nostru nu poate fi altul decât să fim uniți, să ne împărtășim expertiza și să construim capacitățile, inclusiv cele cibernetice și toate celelalte capacități informaționale, pentru a ne proteja mai bine oamenii”.

Friedrich Merz: „Suntem pregătiți să reacționăm”

Cancelarul Friedrich Merz a subliniat că Germania a adoptat deja măsuri ca răspuns la asemenea incidente și că autoritățile germane cunosc originea interferențelor și atacurilor.

„Poate ați văzut că, în urmă cu două săptămâni, noi, guvernul german, am reacționat foarte precis și am luat unele măsuri care nu mai fuseseră luate până atunci. Iar acesta este mesajul nostru clar: suntem pregătiți să reacționăm”, a declarat Merz.

De asemenea, Merz a anunțat că Berlinul lucrează și la modificarea cadrului legislativ aplicabil instituțiilor responsabile de securitate, inclusiv serviciilor germane.

„Și suntem în curs, în parlamentul nostru, de a modifica legile fundamentale pentru instituțiile noastre de securitate, inclusiv pentru serviciile noastre. Și aceasta este calea pe care mergem. Și vom continua pe această cale, foarte hotărât, calm, dar fără nicio îndoială că facem tot ceea ce putem pentru a ne proteja oamenii, pentru a ne proteja infrastructura și pentru a ne proteja integritatea teritorială”, a afirmat cancelarul.

Merz a extins apoi mesajul de apărare dincolo de frontierele Germaniei, invocând teritoriul alianței și al Uniunii Europene, precum și sprijinul acordat Ucrainei.

„Așadar, acest lucru este valabil pentru Germania și este valabil pentru alianță sau pentru teritoriul alianței. Este valabil pentru Uniunea Europeană și teritoriul său. Și este valabil pentru sprijinul nostru acordat Ucrainei”, a spus acesta.

„Această agresiune nu este doar împotriva Ucrainei”

Cancelarul german și-a încheiat răspunsul cu o declarație fermă legând atacurile și interferențele din Europa de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Nu vreau să las nicio îndoială că guvernul meu face tot ceea ce putem face pentru a sprijini Ucraina în lupta sa împotriva acestei agresiuni. Această agresiune nu este doar împotriva Ucrainei. Este o agresiune împotriva noastră, a tuturor. Și suntem hotărâți să ne apărăm”, a declarat Friedrich Merz.

Nicușor Dan a luat cuvântul la întrebarea despre sprijinul acordat Ucrainei

După ce liderii europeni au spus în ce măsură vor continua statele europene să acorde sprijin Ucrainei, Nicușor Dan a dorit să răspundă la rândul său la aceeași întrebare.

„Legat de întrebarea despre ajutorul acordat Ucrainei, întrebarea principală este cât de pregătiți suntem toți pentru a combate această dezinformare. Ne-am obișnuit deja cu dezinformarea clasică din media. Dar ne confruntăm cu tehnologii noi, cu interferențe în procesul electoral. Sunt tehnici care sunt dezvoltate pe rețelele sociale cu care nu suntem obișnuiți. Cred că este extrem de important să cooperăm pentru a reacționa cât mai repede pe măsură ce lucrurile se petrec”, a precizat Nicușor Dan.

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