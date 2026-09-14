PNL a votat să susţină legea care reduce numărul de parlamentari la 300, dar să rămână 6 parlamentari pentru diaspora

Deputaţii liberali s-au strâns într-o şedinţă la grup, la PNL, înainte de plenul de luni, de la 16.00 ca să discute maniera în care se vor poziţiona cu privire la legea care ar reduce numărul parlamentarilor români la 300.

Potrivit unor surse Gândul, AUR, USR şi UNIT au solicitat să se folosească acelaşi algortim de reprezentare a românilor din diaspora precum cel folosit în ţară.

Mai mult, reprezentanţii acestor partide vor solicita să facă parte din grupul de lucru care va dezbate textul de lege şi vor solicita să existe un număr de parlamentari raportat la numărul de români aflaţi peste graniţe.

Potrivit statisticilor, acesta s-ar situa peste 6 milioane de români care trăiesc şi muncesc în diapora. Concluzia întâlnirii liberalilor, la grup, a fost aceea că vor susţine legea care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300, în baza Referendumului din 2009, însă au votat ssă se menţină numărul de 6 parlamentari pe diaspora.