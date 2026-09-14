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Nicușor Dan îl laudă pe Alexandru Nazare, la nunta căruia a participat. „A fost un ministru bun, este profesionist”. Ministrul Finanțelor, în cărți pentru a fi desemnat premier

Flavius Niculescu
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Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat publicației Euronews România, la finalul conferinței de presă organizate de liderii europeni la summit-ul din Rovaniemi, Finlanda, că își menține termenul de desemnare a unui nou premier până la data de 23 septembrie, când va conduce delegația României la sesiunea cu numărul 81 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), eveniment care va avea loc în Statele Unite ale Americii, la New York. De asemenea, despre scenariul ca Alexandru Nazare – la nunta căruia Nicușor Dan a participat înainte de a pleca spre Finlanda – să ocupe funcția de premier în următorul Guvern, președintele a lăudat activitatea ministrului Finanțelor și a precizat că, personal, a avut o colaborare bună cu acesta.

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„Evident că nu mai putem să așteptăm, va urma o desemnare” / „Am colaborat foarte bine cu Alexandru Nazare”

„Avem o așteptare de mai multă disponibilitate de dialog, la începutul sesiunii parlamentare, când, în sfârșit, toți parlamentarii sunt aici. Dacă este vorba de o majoritate fragilă pentru un Guvern, ea să se poată materializa. Evident că nu mai putem să așteptăm și va urma o desemnare. O să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării. Îmi doresc să fac desemnarea până plec în Statele Unite.

Nu o să vă spun acum (n.r. – dacă îl voi desemna pe Alexandru Nazare pentru funcția de prim-ministru), pentru că deja e dificil. Cred că am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor. Și ei între ei au avut tipul acesta de discuții. Nu vreau să complic și mai mult peisajul, anticipând lucruri într-un sens sau altul. Ce pot să spun de Alexandru Nazare – a fost un ministru de Finanțe bun, cu care eu am colaborat foarte bine. M-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru a arăta și public relația bună pe care am avut-o profesional.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, la nunta ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare

Este un profesionist, este cineva care știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce e extrem de important în perioada următoare. România este un stat care trăiește, în parte, pe datorie și trebuie să fii atent cu cei care îți împrumută bani. Dar, de aici, până la o voință politică pentru 233 de voturi e o discuție”, a explicat Nicușor Dan.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare | Sursa foto: Facebook

După ce luni întregi a refuzat varianta anticipatelor, Nicușor Dan anunță că acum le ia în calcul / „Nu putem exclude”

„Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegeri anticipate înseamnă un calendar electoral care se duce sau puțin înainte sau puțin după Anul Nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De aceea, nu îmi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a mai precizat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, la summit-ul din Rovaniemi, Finlanda

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