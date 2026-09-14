Conducerea USR este acuzată, din nou, de practicarea standardului dublu, după ce partidul condus de Dominic Fritz a mai racolat un politician „extremist”, care va candida la Primăria Băile Herculane. Silvius Cornean s-a transferat de la AUR la USR și și-a anunțat candidatura pentru fotoliul de primar al orașului Băile Herculane.

Sondaj Gândul Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

PSD îi acuză pe cei din USR că denigrează partidele care doresc să facă alianțe cu tabăra suveranistă, în timp ce tocmai cei de la USR racolează oameni de la AUR, pe care îi promovează, apoi, în funcția de primar.

„După ce au înfierat alte partide că s-au aliat cu «extremiștii» atunci când s-a întâmplat să voteze la fel ca AUR în Parlament, cei de la USR defilează fără nicio jenă cu un proaspăt racolat chiar din partidul «extremiștilor».

Și nu doar că l-au racolat, dar l-au și pus în vitrină, ca să candideze pentru Primăria Băile Herculane, din partea organizației locale a USR”, a transmis conducerea PSD într-o postare pe Facebook.

PSD acuză USR de mai multe episoade similare

Partidul Social Democrat susține că nu este prima dată când USR procedează astfel și prezintă câteva exemple. Social-democrații au transmis că, în viziunea celor de la USR, „extremiștii” sunt răi doar atunci când se află în alte partide, însă devin „buni” după ce trec la USR.

„Este același dublu standard pe care USR l-a practicat fără rușine în multe alte situații:

• „Fără penali în funcții publice, cu excepția celor din USR”.

• „Pasul în spate” trebuie făcut doar de condamnații din alte partide, nu și de către cei din USR.

• Și, desigur, „extremiștii” sunt răi doar când sunt în alte partide, dar sunt foarte buni când trec la USR”, se mai arată în postarea publicată pe Facebook de Partidul Social Democrat.