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Kelemen Hunor avertizează că prăbușirea unui nou guvern ar apropia România de alegeri anticipate

Olga Borșcevschi
Presedintele UDMR, Kelemen Huno (FOTO - ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO)
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Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, la Parlament, că prăbușirea unui nou guvern ar apropia România de alegeri anticipate, perioadă în care Ilie Bolojan ar rămâne premier interimar, dar fără pârghiile legale pentru a adopta acte esențiale, precum rectificarea bugetară. De asemenea, Kelemen Hunor a respins categoric zvonurile privind o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan de către PNL sau PSD, catalogând această ipoteză drept „o prostie”.

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Kelemen Hunor cere PNL și USR să voteze un Guvern monocolor PSD

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Kelemen Hunor a cerut liderilor partidelor din fosta coaliție să renunțe la orgolii și să voteze un Guvern, fie el și unul monocolor PSD. El a precizat că ulterior partidele pot intra în opoziție, dar este nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru că se adună problemele pe care un premier interimar nu le poate rezolva.

Președintele UDMR a avertizat că trebuie luată foarte în serios varianta declanșării alegerilor anticipate, dacă mai pică un Guvern.

„Nu am discutat de posibilitatea alegerilor anticipate și că mergem sau nu mergem. Dar da, trebuie luată în calcul, dacă pică un guvern, că atunci cele două condiții au fost îndeplinite”, a spus Kelemen Hunor.

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine o declaratie de presa la Palatul Parlamentului, in urma intalnirii cu presedintele PSD, Sorin Grindeanu, luni, 11 mai 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

„E vorba de răbdarea societății, de răbdarea cetățenilor, de răbdarea partenerilor noștri internaționali. Și mă gândesc aici la cei care finanțează deficitul bugetar, la nevoia noastră de a atrage investitori, la zona economică și la firme.

Și investitorii. Deci, din acest punct de vedere, nu răbdarea mea este cea importantă.

Haideți să luăm un pic lucrurile în perspectivă și veți înțelege de ce am încercat eu să-i conving și pe colegii mei, inclusiv pe domnul Bolojan, să mergem să dăm un vot de învestire chiar unui Guvern minoritar, monocolor PSD.

Că, dacă nu facem acest lucru, atunci domnul premier este demisionar sau demis.

Cu un Guvern demis, fără atribuții depline, nu poate să facă nimic. Dacă domnul președinte face o desemnare și nu reușește să adune cele 233 de voturi, are două posibilități: pune mandatul și mergem iarăși în…

Indiferent pe care parte încercăm să ieșim din această criză, dacă nu reușim să găsim un Guvern, vom ajunge să rămânem cu un Guvern interimar mult și bine”, a declarat liderul UDMR.

Comentarii 1
  • Constantin Enescu

    Bai hahaleră kh, ai tupeu, în condițiile în care voi nefiind partid politic, ci formațiune culturala ce aveți în „programul artistic-„Autonomia”, nu aveți voie să fiți în Parlamentul Romaniei! Hai marș!

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