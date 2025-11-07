Descoperire cutremurătoare după un accident pe A2: un bărbat își transporta mama moartă pe bancheta din spate, până în Germania

Polițiștii chemați la un accident rutier pe autostrada A2, în județul Călărași, au făcut o descoperire macabră. Într-una dintre mașinile implicate au găsit trupul neînsuflețit al unei femei în vârstă de 83 de ani, mama șoferului, pe care bărbatul o transporta în Germania.

Accidentul s-a produs vineri, pe sensul Constanța–București al autostrăzii A2, la kilometrul 67, în zona localității Dor Mărunt, din județul Călărași. Conform Poliției, trei autoturisme au fost implicate în coliziune.

„La data de 07 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A2 Bucureşti–Constanţa au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier. În fapt, pe Autostrada A2, pe sensul Constanţa–Bucureşti, la kilometrul 67, în zona localităţii Dor Mărunt, trei autoturisme ar fi intrat în coliziune. Cadrele medicale ajunse la faţa locului au găsit o persoană decedată, cetăţean german, în vârstă de 83 de ani. Cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în vederea stabilirii situaţiei de fapt”, au transmis reprezentanții Poliției județene Călărași.

Conform publicației locale Călărași Press, femeia moartă era mama șoferului. Bărbatul ar fi încercat să ajungă cu trupul mamei sale în Germania utilizând maşina personală, ca să evite costurile ridicate ale repatrierii, trecând inclusiv frontiera fără să întâmpine probleme.

Surse judiciare au confirmat pentru News.ro informația conform căreia femeia moartă era mama șoferului. Necropsia efectuată ulterior a stabilit că femeia a decedat din cauza unei pancreatite.

Polițiștii și procurorii din Călărași continuă investigațiile, ca să stabilească cu exactitate împrejurările în care s-au produs evenimentele. Ancheta vizează cauzele accidentului și modul în care bărbatul a reușit să transporte trupul neînsuflețit al mamei sale peste graniță fără să fie descoperit.

