Credeau că e un fragment de ceramică banal, dar arheologii au descoperit un avertisment vechi de 2.700 de ani, îngropat în Ierusalim

Arheologii care efectuau cercetări lângă Muntele Templului din Ierusalim au făcut o remarcabilă descoperire într-o grămadă de pământ provenită dintr-un canal de drenaj antic. Printre mai multe artefacte, ei au găsit un mic fragment de ceramic aparent banal, cu un diametru de circa 3 cetimetri, potrivit ZME Science.

Pe suprafața lui se aflau urme fine în formă de pană, care s-au dovedit a fi o scriere cuneiformă, un mesaj redactat în urmî cu aproximativ 2.700 de ani.

Piesa s-a dovedit a fi prima inscripție asiriană descoperită vreodată în Ierusalim, o descoperire care aduce perspective noi asupra istoriei orașului în perioada dominației Imperiului Asirian.

„Am țipat de emoție. Este un fragment mic, dar de o importanță uriașă – o adevărată rază de lumină în ceața istoriei”, a declarat dr. Peter Zilberg, asiriolog la Universitatea Bar-Ilan, implicat în analiza descoperirii.

Anunțul a fost făcut la data de 22 octombrie 2025 de către Autoritatea pentru Antichități din Israel (IAA). Fragmentul de lut poartă un mesaj regal asirian, scris în limba akkadiană și sigilat cu o pecete oficială.

Textul, păstrat doar parțial, conține o cerere de tribute, specificând termenul-limită de plată, adică „până la prima zi a lunii Av”, a cincea lună din calendarul religios ebraic. În inscripție se menționează și un „conducător al frâielor”, titlu acordat mesagerilor de rang înalt din administrația asiriană.

Artefactul, care este datat între finalul secolului al VIII-lea și mijlocul secolului al VII-lea î.Hr., oferă dovezi rare privind relațiile politice tensionate dintre Asiria și regatul Iudeii.

În perioada aceea, Imperiul Asirian domnina mare parte din Orientul Apropiat, după ce Regatul Israelului fusese cucerit, iar Iuda devenise stat vasal.

„Această inscripție pare să confirme episoadele biblice care vorbesc despre întârzieri în plata tributului către Asiria – un detaliu cu o importanță istorică majoră”, a explicat doctor Zilberg pentru The Times of Israel.

De altfel, în Cartea Regilor (2 Regi 18:13-14), se povestește cum regele Ezechia al Iudeii s-a răzvrătit împotriva regelui Sanherib al Asiriei, refuzând plata tributului și declanșând o campanie militară devastatoare. Tributul impus a fost uriaș: 300 de talanți de argint și 30 de talanți de aur.

Până la ora actuală, informațiile despre acest conflict proveneau numai din surse asiriene, precum prismele lui Sanherib, dar și din textele biblice. Dar noua descoperire oferă prima dovadă material a acestor tensiuni politice chiar din inima Ierusalimului.

„Este prima dovadă directă a unei comunicări oficiale, probabil tensionate, între Ierusalim și una dintre cele mai mari puteri ale lumii antice”, au afirmat Zilberg și dr. Filip Vukosavović, asiriolog la IAA.

Cercetătorii sunt de părere că mesajul ar fi fost adresat curții regelui Exechia sau succcesorilor săi, Manase ori Iosia, dar partea superioară a textului lipsește, astfel că nu se poate stabili clar. Cu toate acestea, existența unei astfel de scrisori oficiale sugerează un nivel mare de contract și de supraveghere asiriană asupra Iudeii.

Analizele petrografice efectuate de dr. Anat Cohen-Weinberger au indicat că lutul din care a fost făcută pecetea provine din regiunea bazinului Tigrului, și nu din zona Ierusalimului.

Compoziția minerală corespunde materialelor utilizate în capitalele asiriene antice – Ninive, Assur și Nimrud.

„Acest fapt confirmă amploarea prezenței asiriene în Ierusalim”, a sps dr. Ayala Zilberstein, coordonatoarea săpăturilor din Parcul Arheologic Davidson.

Artefactul a fost descoperit într-o clădire de mari dimensiuni din perioada Primului Templu, care ar fi putut funcționa ca centru administrativ. În același loc, Arheologii au mai găsit și alte sigilii încă nepublicate, indicând că acolo se desfășura activitate birocratică la nivel înalt, inclusiv gestionarea tributurilor și corespondenței oficiale.

De asemenea, inscripția ilustrează și interacțiunea culturală a epocii: mesajul utilizează calendarul mesopotamian, surprinzător de asemănător cu cel ebraic folosit și astăzi.

Fragmentul este supus acum unor analize chimice detaliate, care potsă stabilească originea exactă a argilei și să clarifice traseul prin care acest document oficial asirian a ajuns în capitala Iudeii.

