Prima pagină » Actualitate » Credeau că e un fragment de ceramică banal, dar arheologii au descoperit un avertisment vechi de 2.700 de ani, îngropat în Ierusalim

Credeau că e un fragment de ceramică banal, dar arheologii au descoperit un avertisment vechi de 2.700 de ani, îngropat în Ierusalim

04 nov. 2025, 19:24, Actualitate
Credeau că e un fragment de ceramică banal, dar arheologii au descoperit un avertisment vechi de 2.700 de ani, îngropat în Ierusalim

Arheologii care efectuau cercetări lângă Muntele Templului din Ierusalim au făcut o remarcabilă descoperire într-o grămadă de pământ provenită dintr-un canal de drenaj antic. Printre mai multe artefacte, ei au găsit un mic fragment de ceramic aparent banal, cu un diametru de circa 3 cetimetri, potrivit ZME Science.

Pe suprafața lui se aflau urme fine în formă de pană, care s-au dovedit a fi o scriere cuneiformă, un mesaj redactat în urmî cu aproximativ 2.700 de ani.

Piesa s-a dovedit a fi prima inscripție asiriană descoperită vreodată în Ierusalim, o descoperire care aduce perspective noi asupra istoriei orașului în perioada dominației Imperiului Asirian.

„Am țipat de emoție. Este un fragment mic, dar de o importanță uriașă – o adevărată rază de lumină în ceața istoriei”, a declarat dr. Peter Zilberg, asiriolog la Universitatea Bar-Ilan, implicat în analiza descoperirii.

Anunțul a fost făcut la data de 22 octombrie 2025 de către Autoritatea pentru Antichități din Israel (IAA). Fragmentul de lut poartă un mesaj regal asirian, scris în limba akkadiană și sigilat cu o pecete oficială.

Descoperirea arheologilor

Descoperirea arheologilor

Textul, păstrat doar parțial, conține o cerere de tribute, specificând termenul-limită de plată, adică până la prima zi a lunii Av”, a cincea lună din calendarul religios ebraic. În inscripție se menționează și un conducător al frâielor”, titlu acordat mesagerilor de rang înalt din administrația asiriană.

Artefactul, care este datat între finalul secolului al VIII-lea și mijlocul secolului al VII-lea î.Hr., oferă dovezi rare privind relațiile politice tensionate dintre Asiria și regatul Iudeii.

În perioada aceea, Imperiul Asirian domnina mare parte din Orientul Apropiat, după ce Regatul Israelului fusese cucerit, iar Iuda devenise stat vasal.

Această inscripție pare confirme episoadele biblice care vorbesc despre întârzieri în plata tributului către Asiria – un detaliu cu o importanță istorică majoră”, a explicat doctor Zilberg pentru The Times of Israel.

De altfel, în Cartea Regilor (2 Regi 18:13-14), se povestește cum regele Ezechia al Iudeii s-a răzvrătit împotriva regelui Sanherib al Asiriei, refuzând plata tributului și declanșând o campanie militară devastatoare. Tributul impus a fost uriaș: 300 de talanți de argint și 30 de talanți de aur.

Până la ora actuală, informațiile despre acest conflict proveneau numai din surse asiriene, precum prismele lui Sanherib, dar și din textele biblice. Dar noua descoperire oferă prima dovadă material a acestor tensiuni politice chiar din inima Ierusalimului.

„Este prima dovadă directă a unei comunicări oficiale, probabil tensionate, între Ierusalim și una dintre cele mai mari puteri ale lumii antice”, au afirmat Zilberg și dr. Filip Vukosavović, asiriolog la IAA.

Cercetătorii sunt de părere că mesajul ar fi fost adresat curții regelui Exechia sau succcesorilor săi, Manase ori Iosia, dar partea superioară a textului lipsește, astfel că nu se poate stabili clar. Cu toate acestea, existența unei astfel de scrisori oficiale sugerează un nivel mare de contract și de supraveghere asiriană asupra Iudeii.

Analizele petrografice efectuate de dr. Anat Cohen-Weinberger au indicat lutul din care a fost făcută pecetea provine din regiunea bazinului Tigrului, și nu din zona Ierusalimului.

Compoziția minerală corespunde materialelor utilizate în capitalele asiriene antice Ninive, Assur și Nimrud.

Acest fapt confirmă amploarea prezenței asiriene în Ierusalim”, a sps dr. Ayala Zilberstein, coordonatoarea săpăturilor din Parcul Arheologic Davidson.

Artefactul a fost descoperit într-o clădire de mari dimensiuni din perioada Primului Templu, care ar fi putut funcționa ca centru administrativ. În același loc, Arheologii au mai găsit și alte sigilii încă nepublicate, indicând că acolo se desfășura activitate birocratică la nivel înalt, inclusiv gestionarea tributurilor și corespondenței oficiale.

De asemenea, inscripția ilustrează și interacțiunea culturală a epocii: mesajul utilizează calendarul mesopotamian, surprinzător de asemănător cu cel ebraic folosit și astăzi.

Fragmentul este supus acum unor analize chimice detaliate, care pot stabilească originea exactă a argilei și clarifice traseul prin care acest document oficial asirian a ajuns în capitala Iudeii.

Autorul recomandă:

Ce oraș roman bogat în aur” a fost descoperit la Alba Iulia. Cum arată străzile și piațetele vechi de 2.000 de ani

Citește și

A fost ELIBERAT șoferul din Mangalia care, în luna martie, a produs un accident mortal în fața hotelului Malibu din Mamaia
18:45
A fost ELIBERAT șoferul din Mangalia care, în luna martie, a produs un accident mortal în fața hotelului Malibu din Mamaia
EXTERNE Noul guvern al Republicii Moldova nu menționează deloc România în programul de guvernare, spre deosebire de Executivele anterioare
17:25
Noul guvern al Republicii Moldova nu menționează deloc România în programul de guvernare, spre deosebire de Executivele anterioare
ULTIMA ORĂ Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme. De ce rămâne Darius Vâlcov în închisoare
17:05
Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme. De ce rămâne Darius Vâlcov în închisoare
Mediafax
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în creier atunci când nu dormim suficient
GALERIE FOTO Bolojan a discutat cu amiralul Vandier, despre prioritățile României în cadrul NATO
19:34
Bolojan a discutat cu amiralul Vandier, despre prioritățile României în cadrul NATO
Nicușor Dan a impregnat „ritmul de melc” și Administrației Prezidențiale. La o lună de la numirea consilierilor, site-ul nu este actualizat: nume fără fotografii sau descrieri. În lipsa informațiilor de pe site-ul Președinției, Gândul prezintă fotografiile și experiența consilierilor „lipsă”
19:34
Nicușor Dan a impregnat „ritmul de melc” și Administrației Prezidențiale. La o lună de la numirea consilierilor, site-ul nu este actualizat: nume fără fotografii sau descrieri. În lipsa informațiilor de pe site-ul Președinției, Gândul prezintă fotografiile și experiența consilierilor „lipsă”
ECONOMIE O nouă investiție trece pe lângă România. Polonezii inaugurează o fabrică de piese pentru motoare electrice după o investiție de 42 de milioane euro
19:08
O nouă investiție trece pe lângă România. Polonezii inaugurează o fabrică de piese pentru motoare electrice după o investiție de 42 de milioane euro
SPORT Ce a spus Daniel Bîrligea despre transferul de la FCSB în America. „Și mai departe!”
18:48
Ce a spus Daniel Bîrligea despre transferul de la FCSB în America. „Și mai departe!”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 5 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea
18:45
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 5 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea
VIDEO Florin Călinescu despre retragerea americanilor. „Este un eșec politic și managerial al lui Nicușor Dan”
18:24
Florin Călinescu despre retragerea americanilor. „Este un eșec politic și managerial al lui Nicușor Dan”