DESCOPERIRE spectaculoasă în Vrancea! Cum au găsit polițiștii peste 20.000 de bancnote false / Trei dosare penale deschise

Descoperire impresionantă făcută de polițiștii din Vrancea! Aceștia au descoperit 23.300 de bancnote contrafăcute la unități comerciale din județ, în urma unei acțiuni de control desfășurate luni. Bancnotele false constau în 14.700 de euro și 8.600 de dolari americani, valoarea totală fiind de peste 4,1 milioane de euro.

Poliția recomandă cetățenilor prudență la primirea de bancnote și sesizarea imediată în caz de suspiciune

Toate bancnotele au fost ridicate și au fost întocmite trei dosare penale pentru punerea în circulație de valori falsificate și înșelăciune.

În acest context, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea au înregistrat mai multe astfel de dosare începând cu luna iulie 2025, privind bancnote cu inscripții ce pot fi confundate cu cele autentice.

Autoritățile trag un semnal de alarmă și reamintesc oamenilor că reproducerile care pot fi confundate cu bancnotele autentice sunt ilegale, conform legislației și normelor Băncii Centrale Europene, chiar dacă poartă inscripții suplimentare sau sunt comercializate ca jucării.

