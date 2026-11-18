După doi ani de procese, iată că decizia, în primă instanță a judecătorilor, în cazul polițistului de la Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS), structura centrală de intervenție și acțiuni speciale a Poliției Române, care a fost mușcat de un câine polițist, a venit.

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Polițistul SIAS dăduse în judecată Poliţia Română, invocând faptul că a fost muşcat de un câine poliţist constituie accident de muncă. După doi ani de procese, el a obţinut despăgubiri morale de 3.000 de euro. Decizia instanţei nu este însă definitivă.

Reclamantul, Ion Ivanovici, a solicitat plata unor daune morale.

”După doi ani de procese, am obţinut pe fond o despăgubire de 3.000 euro de la IGPR pentru incidentul canin, la Tribunalul Bucureşti”, a anunţat avocatul Adrian Cuculis, potrivit news.ro.

Conform datelor publicate pe portalul instanţelor, Tribunalul Bucureşti a admis în parte cererea de chemare în judecată.

Ce se anunță în minuta instanței

”Obligă pârâtul la plata către reclamant a despăgubirilor în sumă de 3.000 de euro reprezentând prejudiciu moral.

Obligă pârâtul la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 100 lei constând în taxă judiciară de timbru şi 4.000 de lei reprezentând onorariu diminuat de avocat”, se arată în minută.