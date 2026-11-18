După ce Dacian Cioloș a pierdut alegerile pentru șefia Francofoniei, consilierul onorific al preşedintelui, europarlamentarul Eugen Tomac, a sărit în apărarea lui, numindu-l pe acesta un „candidat foarte bun”.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Eugen Tomac a oferit un interviu pentru Digi 24, în care a vorbit despre campania lui Dacian Cioloș pentru a obține funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. În declarațiile sale, el l-a lăudat pe Cioloș, spunând că are un „CV foarte bun”, iar România nu are nu are ce să își „reproșeze” în acest sens.

„România a făcut ceea ce face orice stat responsabil, s-a prezentat cu un candidat foarte bun, cu un CV foarte bun, fost comisar, fost prim-ministru, din acest punct de vedere, noi nu avem ce să ne reproșăm, pentru că noi am oferit o alternativă pentru a schimba formatul acestei organizații extrem de importante pentru țările care fac parte din Alianță. România nu are de ce să-și reproșeze, pentru că, până la urmă de acest fel a fost luată într-un for statutar al acestei organizații”, a declarat Eugen Tomac la Digi 24.

Dacian Cioloș a ratat șefia organizației

Amintim că, instituția a decis amânarea scrutinului cu un an, iar Louise Mushikiwabo, actuala președintă din Rwanda, a rămas la conducerea organizației pentru încă un an. Astfel, alegerile au fost amânate după ce Rwanda a blocat orice încercare de consens, în ciuda medierii încercate de Franța și mai multe state africane. Propunerea de amânare a aparținut președintelui francez Emmanuel Macron și a fost agreată de statele africane.

Luni, cele 53 de state membre cu drepturi depline ale Organizației Internaționale a Francofoniei nu au putut ajunge la un consens privind desemnarea unuia dintre cei patru candidați aflați în cursă, printre care și Dacian Cioloș, care a fost susținut de România și Franța.