Noua conducere a Tribunalului Constituțional din Polonia a votat ridicarea imunității pentru fostul președinte al instanței, Bogdan Święczkowski, și pentru vicepreședintele Bartłomiej Sochański. Această decizie le permite procurorilor să îi pună sub acuzare, deși s-a respins în primă fază arestarea preventivă a acestora, scrie Wyborcza.

Procurorul General Waldemar Żurek a depus cinci cereri de ridicare a imunității pentru fosta conducere a Tribunalului Constituțional din Polonia pentru acuzații de abuz în serviciu și utilizarea ilegală a informațiilor clasificate. Bogdan Święczkowski și Bartłomiej Sochański sunt acuzați că și-au depășit atribuțiile prin blocarea noilor judecători numiți de Parlament în exercitarea funcțiilor lor.

Parchetul polonez susține că fostul șef al celei mai mari instanțe judecătorești din Polonia a acționat în scop personal pentru a-și menține președinția, salariul, influența politică și controlul asupra Tribunalului.

De asemenea, Bogdan Święczkowski este cercetat și pentru fapte comise în perioada 2016–2022, când a ocupat funcția de procuror național.

Această decizie vine pe fondul unui blocaj instituțional major la vârful justiției poloneze, disputat între tabăra condusă de Donald Tusk și opoziția conservatoare, susținută de președintele Karol Nawrocki.

Pe 30 noiembrie, judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a preluat conducerea interimară și i-a suspendat din funcție pe Święczkowski și Sochański pentru o lună. Decizia de suspendare a dus la proteste la sediul Tribunalului, intervenția forțelor de ordine și întreruperea vizitei externe a președintelui Karol Nawrocki.

Deși o cameră a Curții Supreme a anulat ordinul de suspendare, poliția a continuat să le blocheze accesul în clădire celor doi judecători.

În baza deciziei de astăzi, procuratura poate începe urmărirea penală, îi poate cita la audieri pe cei doi și le poate aduce la cunoștință acuzațiile fără a-i putea reține sau plasa în arest preventiv.

Conform presei poloneze, perioada de suspendare de o lună a celor doi judecători expiră la 30 noiembrie, iar lipsa mandatului de arestare complică eforturile actualei conduceri de a-i împiedica să revină în funcție după această dată.