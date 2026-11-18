Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a explicat miercuri seară motivele pentru care românii nu au fost avertizați de Google, ci prin RO-Alert, despre cutremurul cu magnitudinea de 5,7 grade produs în noaptea de 18 noiembrie. Oficialul susține că o avertizare transmisă cu doar câteva secunde înainte de seism ar genera reacții necontrolate în rândul populației și ar expune oamenii unor pericole mult mai mari, precum evacuarea pe scările blocurilor.

De ce telefonul avertizează înaintea sistemului RO-Alert

Raed Arafat a precizat că sistemul Android utilizează un mecanism capabil să detecteze primele unde seismice (cele care se propagă mai rapid, dar au o intensitate redusă), reușind astfel să trimită notificări cu câteva secunde înainte ca undele distructive, resimțite de oameni, să ajungă în zona respectivă.

În schimb, autoritățile evită folosirea sistemului RO-Alert în astfel de situații tocmai din cauza intervalului extrem de scurt dintre detecție și impactul real, dar și din cauza lipsei de pregătire a populației pentru a gestiona calm un seism.

„De multe ori, aparatele pe care noi le avem conectate în dispeceratele noastre la Institutul de Fizică a Pământului când ne avertizează ne avertizează doar cu câteva secunde înainte sau chiar în timpul în care cutremurul se întâmplă. Androidul are un sistem cunoscut care este bazat pe detectarea unor unde mai puțin detectabile de către om înainte să vină undele detectabile de către om, să le zicem așa, mai simplu explicat. (…) Am văzut comparații cu faptul că noi am dat RO-Alert când a fost furtună de zăpadă și acum nu am dat RO-Alert. De fiecare dată când este un cutremur este un grup de personaje care încep să comenteze că de ce nu s-a dat RO-Alert. Pentru că inducem panică într-un timp foarte scurt, pentru că cel mai probabil când vom da RO-Alert s-ar putea să-l dăm pe un cutremur care nu va avea niciun impact sau s-ar putea să-l dăm pe un cutremur serios care să pună oamenii să coboare pe scările blocurilor și să fie prinși de cutremur chiar în scara blocului, care este cel mai rău loc unde poți să fii prins în timpul cutremurului”, a declarat Raed Arafat, într-o intervenție telefonică la B1 TV.

Riscul accidentărilor provocate de panică

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a subliniat că, în prezent, nivelul de educație și pregătire al populației pentru situații de urgență nu permite o reacție disciplinată la o alertă primită în toiul nopții, cu doar câteva clipe înaintea mișcării telurice.

Potrivit acestuia, în urma seismului de miercuri noapte s-a înregistrat deja un caz medical cauzat de reacția pripită a unei persoane care a încercat să părăsească locuința, iar o alertă generalizată ar fi putut înmulți astfel de incidente.

„Am avut un singur caz care a fost dus la spital, al unei persoane care a lovit cu capul un obiect de mobilier, încercând să se evacueze din cauza panicii. Gândiți-vă că acest lucru s-ar putea să fi fost multiplicat dacă noi am fi dat astfel de alertă înainte cu câteva secunde de cutremur”, a mai arătat Raed Arafat.