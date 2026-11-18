Prezentatorul de televiziune Dan Negru a reacționat pe pagina sa de Instagram, după ce un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care îi este clonată vocea, s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare imediat după cutremurul de miercuri noapte, 18 noiembrie. Omul de televiziune a tras un semnal de alarmă cu privire la conținutul fals generat prin astfel de tehnologii.

„Fake! Vocea mea făcută pe AI despre cutremurul de azi-noapte. E fake AI. Inteligență artificială făcută de prostie naturală!”, a reacționat tranșant prezentatorul. Înregistrarea a fost distribuită masiv pe rețelele de socializare imediat după seismul care a zguduit România.

Ce conținea mesajul atribuit în mod fals prezentatorului

În videoclipul devenit viral pe rețelele de socializare, vocea clonată a lui Dan Negru îi întreba pe utilizatori de ce alertele de pe telefoane au afișat inițial o magnitudine de 6,5 grade, în timp ce seismologii au raportat oficial 5,7 grade.

Clipul explica apoi cum s-ar propaga undele seismice din Vrancea și susținea că telefoanele Android folosesc senzori de mișcare pentru a detecta vibrațiile și a trimite alerte rapide prin sistemul Google, motiv pentru care primele estimări pot fi mai mari decât măsurătorile finale ale aparatelor specializate.

În final, clipul fals oferea sfaturi clasice de protecție în caz de cutremur și le cerea oamenilor să lase comentarii și aprecieri paginii respective, o metodă folosită frecvent online pentru a strânge urmăritori pe baza unor subiecte de interes major.

Ce s-a întâmplat în noaptea seismului și cum a apărut clipul fals

Miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48, un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade s-a produs în zona Vrancea, la o adâncime de aproximativ 107,1 kilometri, potrivit datelor oficiale transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Mulți români au fost treziți din somn de alertele trimise pe telefoanele mobile, în timp ce alții au simțit cum se mișcă blocurile ori au auzit zgomote puternice.

La scurt timp după producerea seismului, pe internet a apărut un material video în care o voce sintetică, identică cu cea a lui Dan Negru, le explica utilizatorilor de ce alertele de pe telefoane au indicat o magnitudine mai mare decât cea raportată de specialiști. Prezentatorul de televiziune a intervenit rapid și a demontat falsul, atrăgând atenția asupra riscurilor generate de materialele fabricate cu inteligența artificială.