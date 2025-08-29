Destinaţia din România care îţi taie respiraţia. Se află la poalele munţilor Ceahlău, iar o noapte de CAZARE poate ajunge şi la 600 de lei

Peisajele din zona Lacului Bicaz, de la poalele munţilor Ceahlău, în județul Neamț, îţi taie respirația. Puteţi face drumeţii sau plimbări cu vaporaşul, iar o noapte de cazare aici poate ajunge și la 600 de lei.

„Linişte, bucurie, parce sufletească. De fiecare dată când ne întoarcem aici găsim acasă, aici este acasă”, spune un turist pentru Observator TV.

Pe lacul Bicaz se pot organiza plimbări cu barca, dar și o sedinţă foto care să păstreze amintirile de neuitat.

„Un loc de tihnă, de reconectare, de linişte, de pace. Am vrut să punem bazele conceputului de slow travel pe lacul Bicaz şi ne-am concentrat pe activităţi de relaxare: plimbare cu barca, ateliere de creaţie”, precizează Ana Maria Ardeleanu – manager.

Dar Bicazul nu este doar o destinațe de vizitat, ci și un loc unde cultura și tradițiile locale se împletesc cu ospitalitatea gazdelor, fie că este vorba de preparate culinare specifice zonei sau de festivaluri locale de muzică.

„Mulţi clienţi se duc pe partea tradiţională. Dintr-un preparat tradiţional pot să duc şi la un fine dining”, a declarat chef Cristinel Lungu. „Folosim diferite ingrediente din zonă, aceasta este cel mai important lucru. De la diferite brânzeturi până la tochitură sau ceafa de porc”, a declarat Emilian Botă – şef sală.

Cât costă cazarea

Într-un astfel de loc, turiştii găsesc cazare la prețuri între 500 şi 650 de lei pentru o noapte.

Iar cine vrea să aibă o experienţă și mai puternică, poate sta şi la un hotel plutitor, unde preţul este de 600 de lei pe noapte, iar turiştii au acces gratuit la saună.

FOTO – Captură video: Observator TV/Antena 1