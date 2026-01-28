Teribilul accident de marți din Timiș s-a soldat cu 7 morți, toți suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic din Grecia. Alți 3 oameni se luptă pentru viața lor pe paturile de spital. Este cel mai grav accident produs în județul Timiș în ultimii 20 de ani.

Șoferul polonez al TIR-ului în care a intrat microbuzul cu suporterii lui Paok Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, a declarat că în 34 de ani de carieră și milioane de kilometri parcurși nu a văzut așa ceva.

Microbuzul a acroșat cisterna din care a fost filmat accidentul

O altă mărturie vine din parte unui bărbat prezent la locul accidentului, care a declarat că, înainte de a intra pe contrasens, microbuzul cu suporteri greci a acroșat cisterna din care a fost filmat accidentul. Surse din Poliție spun că nu a existat contact între microbuz și camionul-cisternă pe care îl depășea, arată Libertatea.

În microbuzul de 9 locuri se aflau 10 suporteri ai echipei de fotbal Paok Salonic care se îndreptau spre Lyon, acolo unde echipa lor are programat joi meci în Europa League.

Care e starea celor 3 tineri greci, supraviețuitori ai tragediei

Cei 3 răniţi, toţi bărbaţi, au fost transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara. Doi dintre aceştia au 20 de ani, iar al treilea are 28.

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri dimineaţă, că este în permanent contact cu omologul său din Grecia pentru a coordona situaţia şi a informa corect autorităţile elene despre tragedie.

„În urma stabilizării şi evaluărilor medicale, pacienţii sunt în prezent stabili hemodinamic, sub monitorizare continuă şi tratament de specialitate. Situaţia medicală rămâne dinamică şi este atent supravegheată de echipele medicale”, a spus Rogobete.

Ministrul sănătății a dat detalii despre starea răniţilor: unul dintre pacienţi este internat la Politraumatologie (Casa Austria), având politraumatisme multiple şi contuzii pulmonare bilaterale; un alt pacient este tratat la Ortopedie pentru o fractură de aripă sacrată; iar al treilea se află la Neurochirurgie, fiind diagnosticat cu hemoragie subarahnoidiană minimă şi policontuzii.

