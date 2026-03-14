Este mai bine să bei apă rece sau caldă? Experții explică care este mai sănătoasă

14 mart. 2026, 19:52, Actualitate
Mai multe studii arată că temperatura alimentelor și a băuturilor poate avea un efect măsurabil asupra anxietății și disconfortului gastrointestinal. O tendință virală în lumea wellness-ului a ridicat la întrebarea aparent simplă: este mai sănătos să bei apă caldă sau rece? Cu toate acestea, știința din spatele acestei întrebări este mai complexă decât pare.

Mai multe studii arată că temperatura alimentelor și a băuturilor poate avea un efect măsurabil asupra anxietății și disconfortului gastrointestinal. Chiar și așa, experții subliniază că impactul real depinde în mare măsură de obiectivul fiecărei persoane: pierderea în greutate, îmbunătățirea performanțelor atletice, o digestie ajutată sau pur și simplu consumul de apă într-un mod mai plăcut, publică Larazon.

Apa rece te ajută să slăbești?

Una dintre cele mai răspândite afirmații este că consumul de apă foarte rece crește consumul de calorii, deoarece organismul trebuie să o încălzească la temperatura corpului. Deși această idee are o oarecare bază științifică, efectul real este minim.

„Conform cercetărilor, în cele 90 de minute după consumul de apă rece sau la temperatura camerei, consumul de energie crește ușor – 2,9% cu apă rece și 2,3% cu apă la temperatura camerei”, a explicat Tanya Freirich, dietetician înregistrat și expert în diabet din Carolina de Nord, pentru Fox News Digital.

Chiar și așa, specialista subliniază că organismul folosește energie pentru a încălzi apa rece, dar „nu este suficient de semnificativă pentru a o face utilă pentru pierderea în greutate”. De asemenea, ea a subliniat că apa fierbinte nici nu topește grăsimea.

Pentru cei care doresc să slăbească sau să își mențină greutatea, Freirich recomandă să se concentreze mai mult pe cantitatea de apă consumată decât pe temperatura acesteia.

Nutriționistul a citat un studiu în care femeile supraponderale au adăugat 1,5 litri de apă pe zi la aportul lor obișnuit. După opt săptămâni, participanții au înregistrat o pierdere în greutate măsurabilă.

„Consumul suplimentar de apă poate suprima pofta de mâncare sau poate influența producția și consumul de energie”, a explicat el. Cu toate acestea, el a indicat și că temperatura apei nu ar trebui să afecteze modul în care organismul utilizează nutrienții, deși sunt necesare mai multe cercetări.

Temperatura ideală a apei pentru cei care fac exerciții fizice

Pentru persoanele care fac exerciții fizice în medii calde și umede, obiectivul principal ar trebui să fie rehidratarea fără a pierde prea multe lichide prin transpirație. Cercetările privind termoreglarea sugerează că există o temperatură ideală a apei pentru sportivi. Deși consumul de apă poate provoca transpirație, deoarece organismul își reglează temperatura, o temperatură de aproximativ 16°C (60,8°F) a fost asociată cu cea mai mică cantitate de transpirație.

„Rece, dar nu prea rece”, a subliniat Freirich. Consumul de apă în acest interval poate ajuta organismul să se rehidrateze eficient, fără a provoca disconfort gastrointestinal.

Apa caldă și digestia

Unii oameni preferă să bea apă fierbinte pentru efectele sale relaxante și digestive. De fapt, unele studii au descoperit că lichidele fierbinți pot accelera golirea gastrică, ceea ce stimulează într-o oarecare măsură sistemul digestiv.

Pot exista și beneficii psihologice. Freirich a menționat cercetările care arată că consumul de ceai negru fierbinte reduce nivelul de cortizol – principalul hormon al stresului – și crește sentimentul de relaxare după sarcini stresante.

Potențiale efecte medicale

Nutriționistul avertizează că consumul de apă foarte rece poate cauza probleme unor persoane. De exemplu, ar putea cauza dificultăți pentru cei cu tulburări de înghițire sau ar putea declanșa migrene și așa-numita „înghețare a creierului” la persoanele cu nervi sensibili.

În plus, persoanele cu sindrom de intestin iritabil pot constata că băuturile foarte reci declanșează disconfort digestiv.

Cheia este hidratarea

În cele din urmă, experții sunt de acord că cea mai bună temperatură a apei este cea care încurajează oamenii să o bea în mod regulat. Recomandarea generală pentru adulți este de a consuma între șapte și opt pahare de apă pe zi. „Cel mai important lucru este ca toată lumea să rămână hidratată corespunzător”, a concluzionat Freirich.

