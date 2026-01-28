Prima pagină » Actualitate » Un suporter grec a agresat un jurnalist de față cu prefectul județului Timiș, care nu a intervenit. Un echipaj de poliție a acționat

Un suporter grec a agresat un jurnalist de față cu prefectul județului Timiș, care nu a intervenit. Un echipaj de poliție a acționat

28 ian. 2026, 14:57, Actualitate

Miercuri dimineața, au avut loc momente tensionate în fața Spitalului Județean Timișoara, acolo unde ambasadorul Republicii Elene și prefectul din Timiș se aflau pentru a se interesa de starea de sănătate a suporterilor răniți în urma accidentului cumplit care a avut loc în Timiș marți, relatează Opinia Timișoarei. În urma tragediei de marți, și-au pierdut viața șapte cetățeni greci.

Un jurnalist a fost agresat în fața Spitalului Județean Timiș de un suporter PAOK

Un suporter PAOK, venit la Timișoara pentru a se interesa de starea celor grav răniți, nu și-a mai putut controla furia. Nervos din cauza situației, acesta s-a răzbunat pe unul dintre jurnaliștii prezenți în fața Spitalului Județean, pe care l-a agresat și căruia i-a spart elemente ale echipajului de filmare, deși cameramanul nu avea obiectivul îndreptat spre el, ci îi filma pe reprezentanții autorităților.

Prefectul din Timiș nu a reacționat deloc, în ciuda faptului că a observat scena. Pentru ca episodul să nu degenereze, jurnaliștii prezenți au sunat imediat la 112 pentru a cere ajutorul Poliției, iar un echipaj s-a prezentat imediat la fața locului, cerându-i agresorului să se liniștească.

Potrivit declarațiilor făcute de un jurnalist grec, agresorul ar avea o rudă sau un prieten printre răniții internați la Spitalul Județean Timișoara. Sursa citată menționează că pagubele produse echipamentului de filmare au fost acoperite de un reprezentat al clubului PAOK Salonic. Azi-noapte, 250 de suporteri s-au deplasat la Timișoara și Lugoj.

Fanii echipei pregătite de Răzvan Lucescu au ales să nu mai meargă la meciul din Franța și s-au întors cu toții în Grecia, însă în drum spre casă s-au oprit la locul tragediei pentru a aprinde torțe în memoria celor care și-au pierdut viața în accident.

Șapte oameni au murit în urma unui accident deosebit de grav produs în Timiș pe drumul european E70

Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”

