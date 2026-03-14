Viktor Orban îi avertizează pe alegătorii maghiari prin afișe electorale: Zelenski și Ursula vor controla Ungaria prin Peter Magyar

14 mart. 2026, 19:27, Știri externe
După ce a acuzat în mod repetat Bruxelles pentru că ar conduce toată Europa într-un război direct cu Rusia, premierul ungar eurosceptic Viktor Orban  a insinuat că dacă va fi înlocuit cu Peter Magyar, adversarul său pro-european, Ungaria va fi controlată de Ucraina și de UE.

Viktor Orban: Ungaria nu va deveni colonie ucraineană. Europa nu poate depăși criza petrolului fără petrolul rusesc ieftin.

FIDESZ, particul conservator eurosceptic condus de Orban, a acoperit stâlpii, blocurile și stațiile de autobuz ale Budapestei cu afișe electorale ce transmit un mesaj cu subînțeles. În afișe apar Volodimir  Zelenski, președintele Ucrainei, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Manfred Weber, liderul Partidului Popular European. Liderul ucrainean ridică mâna pentru a cere banii maghiarilor pentru armament, însoțit de mesajul „Noi nu plătim”.

Într-un afiș separat apare și Peter Magyar, liderul partidului conservator pro-european TISZA, ilustrat ca un demagog și un corupt, pe jumătate întunecat, făcând gestul cu degetul arătător la gură pentru a cere discreție sau liniște după ce a comis o infracțiune.

Sondaj: FIDESZ este în cădere, TISZA este în ascensiune

Potrivit MEDIAFAX , pe măsură ce data alegerilor (12 aprilie) se apropie, TISZA se menține în topul preferințelor electoratului. Într-un sondaj realizat de 21 Kutatokozpont, TISZA conduce cu 14 puncte față de FIDESZ, partidul lui Orban fiind în scădere după ce a aut un avans de 16 puncte în sondajul din ianuarie.

Conform sondajului, TISZA ar putea obține 115 locuri în Parlamentul Ungariei cu 199 de locurim, iar FISESZ ar obține 78 de locuri.  Partidul ultranaționalist „Patria Noastră” condus de Laszlo Toroczkai are șanse să depășească pragul de 5% pentru a intra în adunarea legislativă.Viktor Orban este prim-ministrul Ungariei din 2010.

Autorul recomandă: Viktor Orban îl reclamă pe Zelenski la UE în problema conductei de petrol Drujba: „Am sunat-o pe Ursula von der Leyen”

RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Trump respinge discuțiile de pace. Războiul cu Iranul intră în „faza decisivă” după atacul SUA asupra insulei Kharg
TURISM Alertă MAE pentru românii care vor să călătorească în Dubai: „Evitați orice călătorie” / Recomandările ministerului pentru cetățenii români din EAU
EXTERNE Franța, în așteptarea primului tur al alegerilor locale. Mize mari în marile orașe și un test pentru prezidențialele de anul viitor
ENERGIE Viktor Orban: Ungaria nu va deveni colonie ucraineană. Europa nu poate depăși criza petrolului fără petrolul rusesc ieftin
RĂZBOI Iranul, hărțuit cibernetic la toate nivelurile. În 2011, malware-ul Stuxnet a distrus centrifuge nucleare. În 2026, până și o aplicație populară de rugăciune a fost „întoarsă” împotriva regimului / Cum răspunde Teheranul
APĂRARE Trump le promite sprijin țărilor afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, dar le dă un îndemn marilor puteri: „Să-și trimită navele”
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Ce se întâmplă doctore
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș uman ar fi fost descoperit în Bulgaria
FLASH NEWS Presa iraniană anunță că trupul fostului secretar al Consiliului Suprem de Apărare al Iranului a fost înmormântat fără cap
FLASH NEWS Ministrul Apărării, anunț despre momentul sosirii militarilor americani în România
VIDEO Intervenție ca în filme în Argeș. Un bărbat care a încercat să lovească cu sabia un luptător SAS a fost împușcat în picior. De la ce a pornit totul
ACTUALITATE Este mai bine să bei apă rece sau caldă? Experții explică care este mai sănătoasă
CONTROVERSĂ Scandal în familia regală norvegiană. Fiul prințesei moștenitoare a recunoscut transportul a 3,5 kg de marijuana
REACȚIE Fiica Elenei Lasconi spune că România ar putea fi folosită împotriva Iranului: „Președintele a decis să pună o țintă pe spatele nostru”
