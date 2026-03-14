După ce a acuzat în mod repetat Bruxelles pentru că ar conduce toată Europa într-un război direct cu Rusia, premierul ungar eurosceptic Viktor Orban a insinuat că dacă va fi înlocuit cu Peter Magyar, adversarul său pro-european, Ungaria va fi controlată de Ucraina și de UE.

Viktor Orban: Ungaria nu va deveni colonie ucraineană. Europa nu poate depăși criza petrolului fără petrolul rusesc ieftin.

Orban își avertizează alegătorii că Ursula și cu Zelenski vor controla Ungaria dacă el nu va mai rămâne premier

FIDESZ, particul conservator eurosceptic condus de Orban, a acoperit stâlpii, blocurile și stațiile de autobuz ale Budapestei cu afișe electorale ce transmit un mesaj cu subînțeles. În afișe apar Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Manfred Weber, liderul Partidului Popular European. Liderul ucrainean ridică mâna pentru a cere banii maghiarilor pentru armament, însoțit de mesajul „Noi nu plătim”.

Într-un afiș separat apare și Peter Magyar, liderul partidului conservator pro-european TISZA, ilustrat ca un demagog și un corupt, pe jumătate întunecat, făcând gestul cu degetul arătător la gură pentru a cere discreție sau liniște după ce a comis o infracțiune.

Sondaj: FIDESZ este în cădere, TISZA este în ascensiune

Potrivit MEDIAFAX , pe măsură ce data alegerilor (12 aprilie) se apropie, TISZA se menține în topul preferințelor electoratului. Într-un sondaj realizat de 21 Kutatokozpont, TISZA conduce cu 14 puncte față de FIDESZ, partidul lui Orban fiind în scădere după ce a aut un avans de 16 puncte în sondajul din ianuarie.

Conform sondajului, TISZA ar putea obține 115 locuri în Parlamentul Ungariei cu 199 de locurim, iar FISESZ ar obține 78 de locuri. Partidul ultranaționalist „Patria Noastră” condus de Laszlo Toroczkai are șanse să depășească pragul de 5% pentru a intra în adunarea legislativă.Viktor Orban este prim-ministrul Ungariei din 2010.

