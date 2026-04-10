Dictatura Facebook amenință libertatea presei. În timp ce pagina Gândul cu 1 milion de urmăritori a fost suspendată fără nicio explicație, în Franța, sute de jurnaliști francezi se revoltă împotriva Meta: „parazitism economic și practici neloiale"

Pagina de Facebook a ziarului Gândul – cel mai puternic ziar de opoziție din România – a fost închisă în data de 22 februarie 2026. Au trecut mai mult de două luni, iar compania Meta, care operează platforma Facebook, nu a oferit nicio explicație. Este un atac, fără precedent în România, la adresa unei instituții de presă. Rolul sacru de a informa cititorii și de a fi în contact cu aceștia a fost eliminat printr-o decizie arbitrară.

Libertatea presei a fost, astfel, călcată în picioare. Nu în ultimul rând, Constituția României a fost tratată cu indiferență. Iar efectele acestei „lovituri” nu au întârziat.

Compania Meta, de altfel, se află în centrul unui scandal uriaș și în Franța.

Acolo, însă, reacția mass-media a fost rapidă, iar magistrații trebuie să răspundăacum tuturor semnalelor de alarmă ridicate de 200 de instituții de presă. Jurnaliștii francezi au făcut front comun și acuză Meta de abuzuri și de practici ilegale.

Gândul a primit o „lovitură sub centură” din partea Meta

După ce pagina Facebook a fost închisă, traficul s-a prăbușit cu rapiditate.

  • S-au transformat în neant 6-7 milioane de vizualizări zilnic.
  • În același timp, s-au pierdut aproape 200 de milioane de vizualizări pe lună pe Facebook și pe site.

Pagina de Facebook a ziarului Gândul – atenție, cu bifă albastră – avea peste 1 milion de urmăritori și, lunar, genera sute de milioane de vizualizări. (informații detaliate AICI)

Decizie inexplicabilă, Meta păstrează tăcerea

Decizia luată de Meta este inexplicabile. Eventuale argumente lipsesc cu desăvârșire. Din toată această situație regretabilă și alarmantă nu numai publicația Gândul are de pierdut.

Milioanele de cititori care accesau, în fiecare zi, pagina de Facebook a ziarului au descoperit, cu surprindere, că li s-a pus „stop” informării, fără nicio explicație.

Facebook încalcă chiar Legea concurenței nr. 21/1996, Art 6: „Este interzisă folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante […] prin recurgerea la fapte anticoncurențiale care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenței”.

Gândul nu mai poate ajunge la cititorii și urmăritorii Gândul din platforma Facebook. Alte ziare cu care suntem în competiție nu se confruntă cu o astfel de problemă. Nu înegistrează pierderile financiare pe care, acum, le înregistrează Gândul.

Gândul prezintă „contraatacul” impresionant al presei franceze împotriva companiei Meta. Procesele sunt pe rol, lupta este dură și îndelungată, dar libertatea presei trebuie apărată cu orice preț. Iar jurnaliștii francezi au fost la datorie și s-au aliat.

Proces uriaș în Franța, 200 de entități mass-media vs. Meta: „Practici ilegale”

Nu mai puțin de 200 de entități mass-media din Franța au dat în judecată Meta – compania-mamă a Facebook și Intagram – în luna aprilie a anului 2025.

Această acțiune comună în Justiție este considerată una „istorică”, iar procesul se află pe rol la Tribunalul pentru activităţi economice de la Paris.

Jurnaliștii francezi au făcut front comun și au acționat cu rapiditate. Printre companiile reclamante se regăsesc nume de notorietate din presa franceză audio-vizuală și scrisă, precum TF1, France Televisions, Radio France sau Le Figaro.

  • Compania Meta este acuzată de „practici ilegale” în domeniul publicității.
  • Presa franceză acuză Meta că își folosește poziția dominantă pentru a distribui conținut gratuit.
  • În același timp, ar beneficia de „publicitate targetată”. Totuși, creatorii de conținut nu sunt remunerați așa cum ar fi normal.

Instituțiile media franceze solicită despăgubiri pentru utilizarea neautorizată a conținutului lor și pentru concurență neloială.

 „O încălcare flagrantă a Regulilor europene privind protecţia datelor (GDPR)”

Nemulțumirea presei tradiționale față de „mecanismul” de afaceri folosit de giganții tehnologici este adâncă și de durată, nu numai în Franța.

Giganți precum Meta sau Google atrag bugete mari de publicitate prin utilizarea știri produse de trusturile de presă.

Meta este acuzată de companiile media franceze că ar colecta masiv date personale ale utilizatorilor. Numai că aceștia nu sunt informați și nu li se cere consimțământul.

Companiile media franceze transmit că este vorba despre „o încălcare flagrantă a Regulilor europene privind protecţia datelor (GDPR)”.

Meta, potrivit presei franceze, ar exploata toate aceste date obținute și ulterior „propune publicități țintite”. În ultimă instanță, Meta ar fi reușit să capteze „majoritatea invesiţiilor publicitare, în detrimentul media”.

Lista lungă a reclamanților din Franța

  • Televiziuni şi posturi de radio private şi publice – TF1, France Televisions, Radio France, grupul RMC BFM, Lagardiere, care deţine inclusiv Europe 1;
  • Cotidiane naţionale – Le Figaro, Liberation;
  • Cotidiane regionale – Quest France, Centre France, la Voix du Nord, La Depeche;
  • Reviste – grupurile CMI (care deţin Marianne) şi Prisma, proprietara Voici;
  • Platforma video Dailymotion.

În ceea ce privește publicitatea digitală, Google și Meta încasează peste jumătate din totalul veniturilor.

Facebook „deține” peste 80% dintre utilizatorii de internet din Europa

Facebook ajunge la peste 80% dintre utilizatorii de internet de pe continent. În același timp, Google gestionează aproximativ 90% din căutările online.

„Fără practicile neloiale ale Meta, instituțiile media franceze ar fi primit o cotă semnificativ mai mare din investițiile în publicitate digitală”, au argumentat avocații.

De altfel, Uniunea Europeană a amendat Meta cu 200 de milioane de euro (227 de milioane de dolari) pentru încălcarea regulilor privind utilizarea datelor cu caracter personal pe Facebook și Instagram.

Amenda a vizat sistemul „plătește pentru confidențialitate” al Meta. Utilizatorii trebuie să plătească pentru a evita colectarea datelor sau sunt de acord să își partajeze datele cu Facebook și Instagram pentru a continua să utilizeze platformele gratuit.

Compania Meta, acuzată de „parazitism economic”

Tot în Franța, în luna martie 2025, a fost deschis un alt proces împotriva Meta, de data aceasta la Tribunalul de Justiție din Paris (TJP).

Reclamanții sunt mai multe entități:

  • Syndicat national de l’édition(„ SNE ” – Uniunea Națională a Editorilor)
  • Syndicat national des auteurs et des compositeurs(„ SNAC ” – Uniunea Națională a Autorilor și Compozitorilor)
  • Société des Gens de Lettres(„ SGDL ” – Societatea Scriitorilor)

Meta este acuzatăde de „încălcarea drepturilor de autor și parazitism economic”

Acesta este primul proces major legat de inteligența artificială, intentat în Franța împotriva unei companii de tehnologie. Meta este acuzată de presupusa utilizare neautorizată a unor opere protejate de drepturi de autor pentru antrenarea unui model de inteligență artificială generativă.

Meta ar fi folosit ilegal opere protejate prin drepturi de autor

Reclamanții susțin că Meta ar fi folosit ilegal opere protejate prin drepturi de autor (adică cărți franceze) ale membrilor săi (adică autori și editori) fără autorizație pentru a antrena modelul de inteligență artificială generativă „Llama” al Meta.

Reclamanții susțin că Meta este răspunzătoare pentru:

  • Încălcare a drepturilor de autor, pentru presupusa încălcare a drepturilor exclusive ale autorilor și editorilor de a autoriza utilizarea operelor lor, cu încălcarea Codului francez al proprietății intelectuale.
  • Parazitism economic, pentru presupusa exploatare nejustificată a eforturilor sau investițiilor autorilor și editorilor, cu încălcarea Codului Civil francez.

