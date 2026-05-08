Deși în spațiul public decidenții ne spun că totul e sub control, iar românii trebuie să stea liniștiți, cifrele Eurostat, date publicității joi, arată o realitate îngrijorătoare. România a depășit chiar și Bulgaria, mult timp văzută ca una dintre cele mai sărace țări din Europa. Este pentru prima dată în ultimele două decenii când țara noastră devansează țara vecină. Economistul Radu Georgescu lansează un avertisment, și anume că până la finalul anului gradul de sărăcire al populației va depăși 40%.

Într-un comentariu pe contul său de Facebook, economistul și antreprenorul Radu Georgescu observă ironic diferența dintre discursul oficial al decidenților, care ne asigură că suntem pe drumul cel bun, și datele seci ale realității.

Puterea de cumpărare a scăzut dramatic

Astfel, potrivit datelor Eurostat, 30% dintre familiile cu copii din România au un venit sub pragul sărăciei.

Ieri Eurostat a prezentat un studiu extrem de important Clasamentul saraciei din Europa la sfarsitul anului 2025 Acest clasament tine cont de puterea de cumparare din acea tara, pentru familii cu copii si familii fara copii

Conform Eurostat 30% din familiile cu copii din Romania au un venit sub pragul saraciei !!

In acest timp, Guvernul ne spune ca suntem pe drumul cel bun Daca saracirea romanilor inseamna drumul cel bun, da , intr-adevar suntem pe drumul cel bun

Este prima data in ultimii 20 de ani cand Bulgaria depaseste Romania in clasamentul saraciei

Pe primul loc este Spania, tara unde este o comunitate importanta de romani

Acest clasament este facut in decembrie 2025

Avertismentul lui Radu Georgescu Economistul mai subliniază că țara noastră este campioană la mai mulți indici cheie: inflație, putere de cumpărare, nivel de sărăcire. In contextul economic si social din Romania anului 2026, cea mai mare inflatie din Europa, cea mai mare scadere a puterii de cumparare, foarte probabil nivelul de saracire din Romania va depasi 40% in 2026

Atat s-a putut in Romania!

