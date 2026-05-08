Deși în spațiul public decidenții ne spun că totul e sub control, iar românii trebuie să stea liniștiți, cifrele Eurostat, date publicității joi, arată o realitate îngrijorătoare. România a depășit chiar și Bulgaria, mult timp văzută ca una dintre cele mai sărace țări din Europa. Este pentru prima dată în ultimele două decenii când țara noastră devansează țara vecină. Economistul Radu Georgescu lansează un avertisment, și anume că până la finalul anului gradul de sărăcire al populației va depăși 40%.
Într-un comentariu pe contul său de Facebook, economistul și antreprenorul Radu Georgescu observă ironic diferența dintre discursul oficial al decidenților, care ne asigură că suntem pe drumul cel bun, și datele seci ale realității.
Astfel, potrivit datelor Eurostat, 30% dintre familiile cu copii din România au un venit sub pragul sărăciei.
Economistul mai subliniază că țara noastră este campioană la mai mulți indici cheie: inflație, putere de cumpărare, nivel de sărăcire.
AUTORUL RECOMANDĂ
„Performanța” Bolojan. România și Germania, singurele state europene unde consumul scade