Mesaj pentru Putin. Premierul Slovaciei Robert Fico merge la Moscova după discuțiile cu Zelenski

Premierul Slovaciei Robert Fico va ajunge la Moscova în plin context tensionat legat de parada de 9 mai. Oficialii de la Bratislava spun că liderul slovac îi va transmite lui Vladimir Putin un mesaj din partea lui Volodimir Zelenski.

Vizita premierului slovac Robert Fico la Moscova capătă o miză aparte după ce autoritățile de la Bratislava au anunțat că acesta îi va transmite lui Vladimir Putin un mesaj din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul slovac de Externe, Rastislav Chovanec, în timpul unei ședințe a comisiei europene din parlamentul slovac.

Oficialul a explicat că deplasarea lui Robert Fico ar putea oferi și o imagine mai clară asupra poziției Kremlinului privind eventualele negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina.

Slovacia cere implicarea tuturor părților în negocierile de pace

Potrivit lui Chovanec, în actualul context internațional nu poate exista un acord real fără implicarea tuturor actorilor implicați în conflict. Acesta a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să participe direct la negocierile care ar putea decide viitorul războiului.

Reprezentantul guvernului slovac a afirmat și că, în ultimele luni, tot mai mulți lideri occidentali au început să accepte ideea unui dialog direct cu Vladimir Putin pentru găsirea unei soluții diplomatice.

Avertisment transmis de Zelenski înainte de 9 mai

Înaintea ceremoniilor organizate de Rusia de Ziua Victoriei, Volodimir Zelenski a avertizat în legătură cu deplasările la Moscova și a reamintit că Ucraina propusese o încetare a focului începând cu 6 mai, inițiativă care, potrivit Kievului, nu a primit niciun răspuns din partea Kremlinului.

În același timp, autoritățile ruse au confirmat că serviciile de internet mobil și SMS vor fi întrerupte complet la Moscova pe 9 mai, inclusiv pentru anumite servicii aflate în mod normal pe liste speciale de acces.

Rusia reduce amploarea evenimentelor de 9 mai

În mai multe regiuni ale Rusiei, paradele dedicate Zilei Victoriei au fost anulate, iar autoritățile au introdus măsuri suplimentare de securitate.

Analiștii internaționali observă că festivitățile de 9 mai nu mai au amploarea din anii trecuți, pe fondul războiului din Ucraina și al temerilor tot mai mari legate de securitate.

