137 de percheziții în patru județe din Bucovina și Moldova. BCCO a destructurat o grupare care aducea în România marfă de contrabandă din Ucraina

137 de percheziții în patru județe din Bucovina și Moldova
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava și polițiștii de frontieră din cadrul S.T.P.F. Suceava, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –  Serviciul Teritorial Suceava, au efectuat vineri, 8 mai, în două cauze penale, 137 de percheziții.

Au fost vizate domiciliile unor persoane fizice și sediile unor instituții din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Vrancea.

Ce fapte sunt anchetate de procurori

În cauză sunt cercetate mai multe fapte: constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă, contrabandă calificată, luare de mită, dare de mită, divulgarea de date nedestinate publicității, trafic de produse sau substanțe toxice, complicitate la contrabandă, complicitate la traficul de produse sau substanțe toxice și  abuz în serviciu.

Din actele de urmărire penală a rezultat că,  în perioada iunie 2024 – mai 2026, membrii a două grupări de criminalitate organizată, cristalizate în județul Suceava, în scopul obținerii unor importante sume de bani, ar fi introdus fraudulos și ar fi comercializat pe teritoriul României, atât țigarete de proveniență extracomunitară, precum și alte bunuri sau mărfuri care ar fi fost sustrase de la controlul vamal.

Probatoriul administrat a reliefat că cele două grupuri infracționale ar fi fost organizate pe două paliere, respectiv, cel ucrainean, care ar fi avut rolul de a introduce țigaretele și mărfurile din Ucraina în România prin punctele de trecere ale frontierei Siret, Vicovu de Sus și Racovăț, inclusiv cu sprijinul unor funcționari publici (polițiști de frontieră și vameși) și segmentul românesc cu rolul de a prelua, depozita temporar și comercializa țigaretele și mărfurile pe teritoriul României.

Pesticide, pe piața neagră din România

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că una dintre grupările de criminalitate organizată ar fi introdus în România, din Ucraina, pesticide utilizate în agricultură, ce ar conține substanțe toxice interzise la utilizare în spațiul Uniunii Europene.

Pentru aceste transporturi, gruparea ar fi beneficiat de sprijinul unor polițiști de frontieră sau lucrători vamali, au informat procurorii.

Audierile se vor desfășura la sediul D.I.I.C.O.T. –  Serviciul Teritorial Suceava. Acțiunea beneficiază de sprijinul  polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Bacău, Iași, Cluj, Târgu Mureș, polițiști D.G.A.– Serviciul Județean Suceava și jandarmi din cadrul inspectoratelor de jandarmi județene Suceava și Botoșani și Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

