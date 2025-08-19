Dezvăluiri din interiorul FCSB. Cum împarte Gigi Becali primele: „Le dau cât vreau eu, adică”/Jucătorii care rămân pe dinafară la împărțirea banilor

FCSB este la un pas de grupele Europa League, însă nu toți jucătorii „roș-albaștrilor” vor avea parte de recompensa meritată după o astfel de performanță. Patronul Gigi Becali a anunțat public criteriile după care va împărți primele de calificare și a lăsat de înțeles că doar câțiva fotbaliști au motive de bucurie.

Campioana României a trecut în viteză pe lângă Drita, din Kosovo, cu 6-3 la general, și așteaptă duelul cu Aberdeen, din play-off, ultima bătălie înainte de grupele E.L.

Tănase și Alibec, cazuri speciale

Înaintea acestei „duble”, finanțatorul bucureștenilor a explicat cum funcționează sistemul de premiere la echipa sa.

„Majoritatea, în funcţie de jocuri, le dau cât vreau eu, adică. În funcţie de jocuri, că n-am spus proporţional. Atât consider eu că ai jucat tu şi atât îţi dau, depinde de cât a participat un jucător, de fapt! Există în funcţie de meciurile jucate şi eu hotărăsc câte meciuri ai jucat. Dacă ai jucat doar şase, nu-ţi dau, că nu vreau eu. Dar dacă ai jucat şase meciuri, îţi dau că mă obligă moralitatea să-ţi dau. Dacă ai jucat doar două din opt, nu-ţi dau vreun ban, m-ai înţeles? Chiricheş cred că are în funcţie de meciuri.

Sunt vreo trei, patru jucători… primele lor le-am considerat ca un fel de avans, adică iau banii orice s-ar întâmpla, cum sunt Tănase, Alibec”, a explicat Becali.

Patronul „roș-albaștrilor” a recunoscut că există și contracte negociate diferit, iar numele mari beneficiază de clauze preferențiale.

„Câţiva sunt care… Alibec, ca să ajungă la 600.000, am zis asta, asta, asta. Tănase, să ajungă la un milion, asta, asta, asta! Cei mai mulţi bani îi ia Tănase, dar mi se pare că în primul an; în al doilea an, mi se pare că are tot în funcţie de meciuri jucate. Cred că aşa i-a făcut Argăseală în al doilea an, că în primul an i-am făcut un fel de bani la semnătură. Sunt doi, trei care iau toţi banii, în rest iau în funcţie de joc. Sunt jucători care joacă 80%, atunci dau prima întreagă. Joacă 20%, atunci, niciun ban, că nu vreau eu. Poţi să iei toţi banii, chiar dacă n-ai jucat toate meciurile, dacă eu te consider jucător de bază şi poţi să nu iei, dacă ai jucat 20-30%, că nu vreau eu” – Gigi Becali

„La FCSB trebuie să meriţi banii!”, a anunțat „regula de aur” finanțatorul campioanei României, într-o intervenție la Prima Sport.

Prima manșă din play-off-ul pentru calificarea în grupele Europa League este programată joi seară, în Scoția. Returul FCSB-Aberdeen va avea loc o săptămână mai târziu, la București.

