Gigi Becali, furios pe un jucător după derby-ul Rapid – FCSB 2-2: „Am dat ordin: niciodată nu mai bate lovituri libere!”

Derby încins pe Arena Națională între Rapid și FCSB, încheiat cu un spectaculos 2-2, după ce „roș-albaștrii” au avut avantaj liniștitor, de două goluri, până în minutul 83. După meci, declarațiile lui Gigi Becali au fost la fel de explozive ca revenirea giuleștenilor din finalul partidei.

Patronul campioanei nu și-a ascuns nemulțumirea față de unul dintre jucătorii de bază și l-a criticat dur într-o intervenție la Prima Sport.

Becali: „Ce jucăm aici? Floricele?”

Deși a lăudat prestația generală a echipei, Becali s-a arătat iritat de atitudinea decarului Florin Tănase, pe care îl acuză că a tratat fazele importante cu superficialitate.

„N-am ce să zic, echipa a jucat extraordinar. A fost ghinion. Bine, poți să spui greșeală, dar omul, dacă a jucat extraordinar tot meciul și a făcut o greșeală, ce putem face? Așa a gândit el atunci. Mă refer la Ngezana. Nu sunt supărat, că poate și Târnovanu putea mai mult să facă, nu știu. Asta e, așa a fost să fie. Mi-a plăcut toată echipa.

Dar, Tănase, în loc să fie mingea la noi, i-a dat-o lui Bîrligea. Bă, Tănase, ține, bă, posesie, tu dai lob ca să dai mingea la ei!? Ce jucăm aici? Floricele facem noi? Am dat ordin acum, l-am sunat pe Pintilii – niciodată nu mai bate Tănase lovituri libere! Noi avem jucători cu talie și tu bați pe jos, în bătaie de joc. De ce a cerut schimbare? Și asta e o întrebare. O să vorbesc cu el, să joace fotbal! Sau vrea să se facă om de afaceri? Ești prietenul meu, dar, gata, tată! Aici e fotbal, tată, nu construcții. Joacă fotbal, nu da floricele! Tu dai lob ca să dai mingea la ei? În stânga e Cisotti, dă-i mingea lui!”, a reacționat Becali.

Primul gol al Rapidului, contestat

Latifundiarul din Pipera a comentat și faza din care giuleștenii au deschis scorul, susținând că Ngezana a fost faultat de Koljic:

„Păi, dacă te împinge, e fault, ce vină să-ți găsesc când te împinge cineva? Îi găsesc vină lui Kovacs sau la VAR. Koljic are prima ocupare să-l împingă, așa se joacă fotbalul? Prima dată împingi adversarul și după aia dai în minge? Eu zic că trebuia să intervină VAR-ul, eu așa cred. Dacă are voie să împingă cu mâna adversarul, înseamnă că așa e, nu știu, nu cunosc regulamentul”.

