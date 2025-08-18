Prima pagină » Sport » Gigi Becali a tras CONCLUZIA despre Dennis Politic. „Nu va mai juca niciodată atacant”

Gigi Becali a tras CONCLUZIA despre Dennis Politic. „Nu va mai juca niciodată atacant”

18 aug. 2025, 13:30, Sport
Gigi Becali a tras CONCLUZIA despre Dennis Politic. „Nu va mai juca niciodată atacant”

FCSB a jucat în meciul cu Rapid cu Dennis Politic ca atacant, dar Gigi Becali a anunțat că nu-l va mai folosi pe acest post. Patronul echipei roș-albastre l-a schimbat la pauză și l-a introdus pe Bîrligea.

Cum a arătat FCSB în meciul cu Rapid, 2-2: Târnovanu – M. Popescu, Ngezana, Graovac, Pantea – Lixandru, Olaru (Baba Alhassan 46) – M. Toma (A. Stoian 88), Fl. Tănase (Edjouma 70), Oct. Popescu (Cisotti 46) – Politic (Bîrligea 46).

Gigi Becali a tras concluzia despre Dennis Politic. „Nu va mai juca niciodată atacant”

Gigi Becali anunțase că-l va folosi ca atacant pe Dennis Politic după ce acesta a înscris în returul cu Drita, 3-1, din turul al treilea preliminar din Europa League.

„(n.r. experimentul cu Politic atacant?). Nu, nu poate, nu poate nimic. Nu ați văzut că l-am schimbat imediat? Ce să… Nu aleargă, nu a putut să alerge. S-ar putea să poată, dar n-a putut să alerge, asta este. N-a putut să alerge, el avea viteză, avea forță. Nu a putut să le ia fața niciodată, deși era mingea lui. Nu va mai juca atacant, niciodată. Chiar dacă e să joc cu Stoian și tot nu mai joacă Politic atacant”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.

„Nici nu poate să alerge, are două viteze. Ieri am crezut că e accidentat, nu a ajuns la o minge. Nici nu putea să alerge”, a declarat și Șumudică, pentru sursa citată.

Nu a fost singurul jucător criticat de Gigi Becali, după meciul cu Rapid: „Am dat ordin acum, l-am sunat pe Pintilii. Niciodată nu mai bate Tănase lovituri libere. Noi avem jucători cu talie și tu bați pe jos, în bătaie de joc. De ce a cerut schimbare? Și asta e o întrebare. O să vorbesc cu el, să joace fotbal. Sau vrea să se facă om de afaceri? Ești prietenul meu, dar, gata, tată! Aici e fotbal, tată, nu construcții. Joacă fotbal, nu da floricele”.

Mediafax
