Diabetul de tip 5, o nouă formă despre care aproape nimeni nu vorbește. Ar putea afecta 25 de milioane de oameni

International Diabetes Federation (IDF) a recunoscut oficial, în 2025, existența diabetului de tip 5, scrie Mediafax. Aceasta este o formă distinctă de diabet asociată malnutriției cronice.

Au fost aproape șapte decenii de controverse științifice, iar în final s-a ajuns la recunoașterea diabetului de tip 5.

Insecuritatea alimentară, un risc

Acum, IDF solicită și altor instituții internaționale, printre care și OMS, să adopte aceeași clasificare, arată Science Alert.

Diabetul de tip 5 era cunoscut în trecut sub denumirea de „diabet asociat malnutriției” (MRDM). Boala ar putea afecta până la 25 de milioane de persoane la nivel global, în special în țările cu venituri mici și medii. Acolo, accesul limitat la servicii medicale, dar mai ales insecuritatea alimentară sunt probleme majore.

S-a vorbit pentru prima dată de diabetul de tip 5 în 1955, în Jamaica, dar totul a fost dat uitării, ulterior.

Deși OMS a recunoscut temporar afecțiunea în anii ’80, lipsa dovezilor clare a determinat retragerea clasificării în 1999. Vreme de 40 de ani, comunitatea științifică a dezbătut dacă diabetul de tip 5 există cu adevărat. Lipsa unui consens asupra acestui subiect a blocat cercetarea și, implicit, accesul pacienților la tratamente sigure.

Ce deosebește diabetul de tip 5 de alte forme

Spre deosebire de diabetul de tip 1 (autoimun), diabetul de tip 2 (rezistență la insulină), diabetul de tip 3 (afectare pancreatică) sau diabetul gestațional, diabetul de tip 5 este cauzat de deficiențe nutriționale severe, mai ales în copilărie. Cele mai noi studii indică faptul că pacienții cu diabet de tip 5 sunt parțial deficitari în insulină, dar rămân sensibili la aceasta. Astfel, în cazul lor, tratamentele standard sunt, uneori, ineficiente sau chiar periculoase.

Printre cele mai importante voci din lume, endocrinologul Meredith Hawkins a susținut de mulți ani recunoașterea diabetului de tip 5. Acum, el avertizează că tratamentele greșite, în special administrarea excesivă de insulină, pot provoca hipoglicemie severă, care este fatală, în unele cazuri, dar mai ales în zonele afectate de foamete.

Anul trecut, International Diabetes Federation a creat un grup de lucru dedicat diabetului de tip 5. Specialiștii reuniți vor elabora criterii de diagnostic, ghiduri terapeutice și un registru global de cercetare.

Deși este mai frecvent în Asia și Africa, diabetul de tip 5 nu este limitat la aceste regiuni. Iar extinderea subnutriției în regiuni din America Latină și Caraibe sugerează că această boală ar putea deveni o problemă globală majoră.

Numai prin recunoaștere oficială, cercetare susținută și politici publice coerente pot fi salvate vieți, atrag atenția specialiștii în medicină.

