Puneți ibricul în mișcare. Cea mai bună băutură pentru o glicemie mai bună, potrivit nutriționiștilor

Un ceai din plante seara poate contribui la o glicemie mai bună. Găuturile zaharoase vă pot crește glicemia, ceea ce le face o alegere mai puțin ideală. Dar unele băuturi, cum ar fi ceaiul din plante, pot avea un impact mai pozitiv. Cercetările sugerează că anumite ceaiuri din plante, precum mușețelul și scorțișoara, pot acționa în câteva moduri diferite pentru a vă ajuta să evitați glicemia ridicată

Unele ceaiuri din plante vă pot ajuta să dormiți mai bine. Somnul deficitar este un factor bine stabilit al cortizolului crescut, care poate îngreuna organismul gestionării corecte a glicemiei. Prin susținerea unui somn mai bun, există șansa ca ceaiul de mușețel să ajute la întreruperea acestui ciclu

„Cu cât cineva poate avea un somn mai puțin perturbat și mai profund, cu atât este mai mare capacitatea sa de a atenua nivelurile potențiale ridicate de cortizol din organism”, spune Tracy Lockwood Beckerman, M.S., RD, explicând că menținerea cortizolului sub control poate duce la niveluri de sânge mai reglate.

Iată câteva motive pentru care dieteticienii autorizați îl recomandă, despre potențialele beneficii ale ceaiului din plante

„Acest lucru ar putea fi legat de profilul antioxidant robust al scorțișoarei, care poate ajuta la atenuarea vârfurilor de glucoză, oferind în același timp proprietăți antiinflamatorii impresionante celulelor sanguine”, spune Beckerman.

Poate fi hidratant

Ceaiul din plante te poate ajuta să rămâi hidratat. Deshidratarea poate determina scăderea cantității de apă din fluxul sanguin și creșterea nivelului de zahăr din sânge, așa că hidratarea este esențială.5

„Lipsa de lichide sau deshidratarea pot afecta nivelurile de glucoză din sânge, deoarece concentrațiile de zahăr din fluxul sanguin devin mai mari”, spune Patricia Kolesa, M.S., RDN.6 Persoanele cu diabet zaharat care nu beau suficiente lichide pot observa valori crescute ale glicemiei, spune ea.

Poate avea un efect calmant

A sta jos cu o cană de ceai fierbinte este destul de relaxant și există șansa ca acest lucru să aibă un efect ulterioar asupra nivelului de zahăr din sânge. „Sorbirea de ceai din plante, cum ar fi mușețelul sau lavanda, ajută încet și cu grijă la relaxarea organismului”, spune Beckerman. La rândul său, acest lucru poate ajuta la reducerea creșterii cortizolului.7

„Cortizolul ridicat poate crește producția de glucoză în organism, chiar și pentru cei fără diabet”, spune Beckerman.

Te poate ajuta să dormi mai bine

O analiză a 10 studii a constatat că ceaiul de mușețel poate îmbunătăți somnul, ajutând oamenii să rămână adormiți și să se trezească de mai puține ori pe parcursul nopții. Interesant este că descoperirile au arătat că ceaiul de mușețel nu pare să ajute oamenii să doarmă mai mult sau mai eficient.

Dacă nu dormi suficient, ai putea experimenta niveluri mai ridicate de cortizol.1

„Scăderea nivelului de cortizol printr-o igienă sporită a somnului nu numai că poate ajuta la reducerea poftei de zahăr, dar ar putea duce și la scăderea nivelului de zahăr din sânge dimineața devreme”, spune Beckerman.

