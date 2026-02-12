Ministerul Energiei a publicat un proiect de Hotărâre de Guvern prin care vrea să pună sub supraveghere extinsă companiile Lukoil din România.

Este vorba de patru companii:

Lukoil România – care operează cele peste 300 de benzinării Lukoi

Petrotel Lukoil – care deține rafinăria de lângă Ploiești

Lukoil Lubricants East Europe – care comercializează uleiuri pentru mașini

Lukoil Overseas Atash B.V – care deține perimetrul Trident în Marea Neagră împreună cu grupul românesc de stat Romgaz.

Ministerul spune că aceste companii au un rol important în piață, iar o eventuală închidere ar crea probleme serioase.

Potrivit documentului, dacă rafinăria și rețeaua de benzinării s-ar închide, România ar pierde aproximativ 23% din carburanții disponibili pe piață. Diferența ar trebui acoperită prin importuri, ceea ce ar duce la creșterea prețurilor la pompă.

Statul îl propune ca supraveghetor pe Ion Bogdan Bugheanu. Nu există informații publice despre experiența sa profesională. Numele lui apare într-o listă de candidați ALDE la Consiliul Local Mioveni, în 2020.

Decizia vine în contextul sancțiunilor impuse Rusiei după războiul din Ucraina. SUA au sancționat companii petroliere rusești, inclusiv Lukoil, ceea ce le afectează activitățile internaționale.

Carlyle a anunțat că va prelua activele internaționale ale Lukoil În ianuarie, fondul american, într-o tranzacție estimată la 22 de miliarde de dolari. Carlyle este un gigant american de investiții care administrează active de aproximativ 425 de miliarde de dolari.

Documentul integral poate fi consultat AICI.