Ministerul Energiei a publicat un proiect de Hotărâre de Guvern prin care vrea să pună sub supraveghere extinsă companiile Lukoil din România.
Este vorba de patru companii:
Ministerul spune că aceste companii au un rol important în piață, iar o eventuală închidere ar crea probleme serioase.
Potrivit documentului, dacă rafinăria și rețeaua de benzinării s-ar închide, România ar pierde aproximativ 23% din carburanții disponibili pe piață. Diferența ar trebui acoperită prin importuri, ceea ce ar duce la creșterea prețurilor la pompă.
