Prima pagină » Știri politice » Robert Negoiţă scapă de controlul judiciar şi se poate întoarce la Primărie

Robert Negoiţă scapă de controlul judiciar şi se poate întoarce la Primărie

Ruxandra Radulescu
12 feb. 2026, 15:30, Știri politice
Robert Negoiţă scapă de controlul judiciar şi se poate întoarce la Primărie

Tribunalul Bucureşti a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze, transmite G4Media.

Decizia instanţei este definitivă, astfel încât Negoiţă se poate întoarce la Primărie.

La data de 5 februarie, primarul sectorului 3, Robert Negoiţă, a fost plasat de DNA sub control judiciar. Acesta a fost, de asemenea, obligat la plata unei cauţiuni de 800.000 de lei. El avea interdicţia de a-şi exercita funcţia de primar.

În dosar este investigată modalitatea prin care Primăria Sectorului 3 ar fi construit, din bani publici, un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului, Ionuţ Negoiţă, care dezvoltă un proiect imobiliar în acea zonă.

Robert Negoiță, acuzat de procurorii DNA de abuz în serviciu

Ancheta a fost declanşată în urma unei investigaţii jurnalistice realizate anul trecut de publicaţia Recorder. Potrivit jurnaliştilor, Robert Negoiţă ar fi folosit resursele Primăriei pentru a construi o şosea pe terenul privat deţinut de fratele său, chiar în zona unde acesta urma să ridice mai multe blocuri şi un centru comercial.

Este vorba despre un drum de aproximativ un kilometru, construit în spatele Halei Laminor, care permite accesul în zona în care companiile lui Ionuţ Negoiţă intenţionează să dezvolte complexul imobiliar HILS Republica, situat în apropierea staţiei de metrou cu acelaşi nume.

Iniţial, procurorii au deschis, la data de 22 august 2025, un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, reţinând că Robert Negoiţă ar fi dispus, cu încălcarea prevederilor legale, construirea şi asfaltarea unei străzi pe un teren deţinut de fratele său, Ionuţ Negoiţă, folosind resursele Primăriei Sectorului 3.

Ulterior, la 20 noiembrie 2025, DNA a extins urmărirea penală, tot pentru abuz în serviciu, reţinând că, din anul 2018 şi până în prezent, Robert Negoiţă ar fi dispus construirea şi asfaltarea a 11 străzi din Sectorul 3 fără autorizaţii de construire şi fără avizele obligatorii de la Transgaz, „generând un pericol major pentru siguranţa locuitorilor din zona drumurilor construite (risc de explozie ca urmare a unor posibile fisurări ale conductelor de gaze, generate de traficul greu pe drumurile construite deasupra acestora)”.

