Droguri noi pe lista substanțelor interzise în România. Care sunt noile substanţe de pe listă

Luiza Dobrescu
12 feb. 2026, 15:26, Actualitate
Noul proiect de lege aprobat în şedinţa de joi a guvernului are legătură cu regimul juridic al preparatelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, Textul de lege aduce modificări și completează Legea nr. 339/2005 care se referă la aceste aspecte. 

Proiectul de lege clarifică regimul juridic al preparatelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, pentru a răspunde evoluției consumului și traficului ilicit de droguri și pentru a asigura armonizarea legislației naționale cu reglementările internaționale în domeniu.

Cadrul normativ, reglementat în prezent prin Legea nr. 339/2005, spune că toate plantele și substanțele ce sunt prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte, precum stupefiante sau psihotrope și preparatele lor, care pot fi periculoase pentru sănătatea populației, din cauza efectelor pe care abuzul acestora le poate produce, sunt prevăzute în tabelele I, II și III din Anexa Legii 339/2005.

Guvernul spune că noul text de lege responsabilizează farmacistul

Completările aprobate responsabilizează farmacistul. În farmacii (comunitare, cu circuit închis, din unitățile medicale ale ministerelor cu rețea medicală proprie, comunitare rurale sau sezoniere), manipularea, eliberarea, prepararea, păstrarea și evidența medicamentelor cu stupefiante sau psihotrope din Tabelele II și III pot fi realizate exclusiv de farmacist.

Preparatele care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope urmează regimul substanței conținute. Dacă un preparat conține mai multe substanțe, se aplică regimul celei mai strict controlate.

Lista preparatelor se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, la propunerea ANMDMR.

În conformitate cu deciziile Organismului Internațional de Control al Drogurilor, actul normativ introduce în categoria Stupefiante (Tabelul I) următoarelor substanțe:

  • N-pyrrolidino protonitazene
  • N-pyrrolidino inetonitazene
  • etonitazepipne
  • N-desethyl isotonitazene

O altă modificare constă în reîncadrarea substanței Hexahydrocannabinol (HHC) din categoria „Plante și substanțe aflate sub control național” în categoria Psihotrope(Tabelul I).

Proiectul de lege completează lista preparatelor cu substanțe stupefiante (Tabelului III) cu Dextropropoxifen și Propiram. De asemenea, se introduce Carisoprodol în Tabelul III (psihotrope).

Se actualizează denumirile instituțiilor competente, fără modificarea regimului juridic aplicabil.

Potrivit proiectului de lege, unitățile și transportatorii autorizați sunt obligați să ia măsuri pentru a preveni deturnarea din circuitul legal a acestor substanțe și preparate. De asemenea, distrugerea substanțelor se face de către o persoană juridică autorizată de mediu, în prezența unei comisii, conform normelor metodologice.

Proiectul va fi supus dezbaterii Parlamentului

Legea nr. 339/2005 reglementează regimul juridic al acestor substanțe și transpune în dreptul intern obligațiile asumate de România prin convențiile internaționale, stabilind cadrul de autorizare, evidență, circulație și distrugere a substanțelor supuse controlului.

Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului.

