Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița suferă de o boală cumplită: „Tumora ocupa tot mai mult spațiu”

Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița în vârstă de 53 de ani a fost adorată și urmărită pe micile și marile ecrane de mulți cinefili, însă nu toți cunosc momentele cumplite pe care le traversează.

Nicole Eggert este una dintre actrițele care au apărut în celebrul serial „Baywatch”, difuzat între 1989 și 2001. Actrița a putut fi urmărită în sezoanele 3 și 4 (din 1992 până în 1994), jucând rolul salvamarului Summer Quinn. Starul din „Baywatch”, aflat acum la vârsta de 53 de ani, deși s-a afișat mai mereu cu zâmbetul pe buze, puțini cunosc durerea sa din suflet. Actrița suferă de o boală cumplită.

Nicole Eggert din „Baywatch” are cancer mamar

Nicole Eggert și-a deschis sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai grele situații în care a fost pusă vreodată. Cu durere în suflet, vedeta internațională în vârstă de 53 de ani a mărturisit că se confruntă cu o boală care îi macină organismul: cancerul mamar.

Cu puțin timp înainte să împlinească vârsta de 52 de ani, primise cruntul verdict din partea medicilor. Actrița a fost diagnosticată cu un carcinom cribriform de sân în stadiul 2. Avea simptome pe care le punea, inițial, pe seama menopauzei. Dar apoi au început durerile în zona sânilor, motiv pentru care a ales să meargă la un control. Ulterior, a suferit o mastectomie și a urmat ședințe de chimioterapie și radioterapie.

„Mergeam regulat la mamografii și ecografii. Am țesut mamar dens, așa că făceam tot ce trebuia să fac. Un lucru la care mă gândesc acum e că, la un moment dat, am observat că sutienul meu nu mai stătea cum trebuie, stătea strâmb de o perioadă destul de lungă.

Mă gândeam că, știți cum e, țesutul mamar se schimbă mereu, crește, gravitația își spune cuvântul… Așa că am pus totul pe seama acestor lucruri firești. Dar, de fapt, ce se întâmpla era că tumora ocupa tot mai mult spațiu”, a spus actrița.

„Pentru mine a fost foarte important să înțeleg cum și de ce am făcut cancer. Am vrut să aflu cum pot controla boala. Cum o pot ține în remisie și cum îmi pot ajuta corpul să se refacă după toate efectele tratamentului”, a mai precizat Nicole, conform Foxnews.com.

În istoricul familial al actriței există cancerul. Ambii părinți s-au confruntat cu această boală cumplită.

Pasiunea față de lumea actoriei a fost clădită de la o vârstă fragedă

Nicole Eggert a pășit, pentru prima oară, la vârsta de 5 ani pe micile podiumuri. Grație mamei sale care lucrase ca agent de talente, Nicole reușea încă de la o vârstă fragedă să pășească pe scenele concursurilor de frumusețe pentru copii. De altfel, participarea în cadrul acestor tipuri de concursuri i-a adus, la rândul său, un rol într-o reclamă. Apoi, 3 ani mai târziu, la 8 ani, a apărut în primul său rol dintr-un film. În 1980 jucase în „Rich and Famous”. A câștigat notorietate odată cu aparițiile sale în „Baywatch”. A jucat două sezoane în celebrul serial, apoi s-a retras.

Sursă foto: colaj Shutterstock / Profimedia