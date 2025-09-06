Prima pagină » Știri externe » Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița suferă de o boală cumplită: „Tumora ocupa tot mai mult spațiu”

Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița suferă de o boală cumplită: „Tumora ocupa tot mai mult spațiu”

06 sept. 2025, 18:21, Știri externe
Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița suferă de o boală cumplită: „Tumora ocupa tot mai mult spațiu”
Nicole Eggert (stânga - 2010, dreapta - 1993/1994, „Baywatch”) / foto: Shutterstock, Profimedia

Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița în vârstă de 53 de ani a fost adorată și urmărită pe micile și marile ecrane de mulți cinefili, însă nu toți cunosc momentele cumplite pe care le traversează. 

Nicole Eggert este una dintre actrițele care au apărut în celebrul serial „Baywatch”, difuzat între 1989 și 2001. Actrița a putut fi urmărită în sezoanele 3 și 4 (din 1992 până în 1994), jucând rolul salvamarului Summer Quinn. Starul din „Baywatch”, aflat acum la vârsta de 53 de ani, deși s-a afișat mai mereu cu zâmbetul pe buze, puțini cunosc durerea sa din suflet. Actrița suferă de o boală cumplită.

Nicole Eggert din „Baywatch” are cancer mamar

Nicole Eggert și-a deschis sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai grele situații în care a fost pusă vreodată. Cu durere în suflet, vedeta internațională în vârstă de 53 de ani a mărturisit că se confruntă cu o boală care îi macină organismul: cancerul mamar.

Cu puțin timp înainte să împlinească vârsta de 52 de ani, primise cruntul verdict din partea medicilor. Actrița a fost diagnosticată cu un carcinom cribriform de sân în stadiul 2. Avea simptome pe care le punea, inițial, pe seama menopauzei. Dar apoi au început durerile în zona sânilor, motiv pentru care a ales să meargă la un control. Ulterior, a suferit o mastectomie și a urmat ședințe de chimioterapie și radioterapie.

„Mergeam regulat la mamografii și ecografii. Am țesut mamar dens, așa că făceam tot ce trebuia să fac. Un lucru la care mă gândesc acum e că, la un moment dat, am observat că sutienul meu nu mai stătea cum trebuie, stătea strâmb de o perioadă destul de lungă.

Mă gândeam că, știți cum e, țesutul mamar se schimbă mereu, crește, gravitația își spune cuvântul… Așa că am pus totul pe seama acestor lucruri firești. Dar, de fapt, ce se întâmpla era că tumora ocupa tot mai mult spațiu”,  a spus actrița.

„Pentru mine a fost foarte important să înțeleg cum și de ce am făcut cancer. Am vrut să aflu cum pot controla boala. Cum o pot ține în remisie și cum îmi pot ajuta corpul să se refacă după toate efectele tratamentului”, a mai precizat Nicole, conform Foxnews.com.

În istoricul familial al actriței există cancerul. Ambii părinți s-au confruntat cu această boală cumplită.

Pasiunea față de lumea actoriei a fost clădită de la o vârstă fragedă

Nicole Eggert a pășit, pentru prima oară, la vârsta de 5 ani pe micile podiumuri. Grație mamei sale care lucrase ca agent de talente, Nicole reușea încă de la o vârstă fragedă să pășească pe scenele concursurilor de frumusețe pentru copii. De altfel, participarea în cadrul acestor tipuri de concursuri i-a adus, la rândul său, un rol într-o reclamă. Apoi, 3 ani mai târziu, la 8 ani, a apărut în primul său rol dintr-un film. În 1980 jucase în „Rich and Famous”. A câștigat notorietate odată cu aparițiile sale în „Baywatch”. A jucat două sezoane în celebrul serial, apoi s-a retras.

Autorul recomandă:

Pamela Anderson și Liam Neeson, cel mai neașteptat CUPLU de la Hollywood. Relația lor durează „de ceva vreme”

Ireal cum a ajuns să arate Pamela Anderson, la 27 de ani de la Baywatch. Boala cumplită cu care s-a luptat 13 ani

Le mai recunoști? Cum arată acum actrițele ADULATE, în trecut, de milioane de bărbați (GALERIE FOTO)

Meghan Markle a vorbit despre momentele DIFICILE petrecute în interiorul Casei Regale britanice. „Nu puteam să fiu la fel de vocală”

Sursă foto: colaj Shutterstock / Profimedia

Citește și

ULTIMA ORĂ Donald Trump, SURPRIZA de la finala US Open 2025. Președintele SUA, între Sinner și Alcaraz. Reacția primilor doi jucători din lume la tenis
16:32
Donald Trump, SURPRIZA de la finala US Open 2025. Președintele SUA, între Sinner și Alcaraz. Reacția primilor doi jucători din lume la tenis
ULTIMA ORĂ Ambasadorul României în SUA stinge „cartoful fierbinte” al anulării alegerilor. Andrei Muraru, VERDICT final, dezvăluiri și mize uriașe
14:24
Ambasadorul României în SUA stinge „cartoful fierbinte” al anulării alegerilor. Andrei Muraru, VERDICT final, dezvăluiri și mize uriașe
VIDEO Imagini incredibile de la dineul lui Trump. Miliardarii americani se gudură pe lângă președinte. Majoritate au susținut democrații și Kamala în 2024
14:20
Imagini incredibile de la dineul lui Trump. Miliardarii americani se gudură pe lângă președinte. Majoritate au susținut democrații și Kamala în 2024
ULTIMA ORĂ Asalt terestru asupra Gaza? Îndemnul armatei israeliene pentru locuitori: „Alăturaţi-vă miilor de persoane” / Avertismentul ONU
13:25
Asalt terestru asupra Gaza? Îndemnul armatei israeliene pentru locuitori: „Alăturaţi-vă miilor de persoane” / Avertismentul ONU
ANALIZĂ Lukașenko joacă la două capete în partida „Occident vs Rusia”. „«Fratele mai mic al lui Putin», folosit pentru a pune presiune pe Moscova”
10:00
Lukașenko joacă la două capete în partida „Occident vs Rusia”. „«Fratele mai mic al lui Putin», folosit pentru a pune presiune pe Moscova”
ANALIZĂ Frankfurter Allgemeine Zeitung: Revoluția POPULISMULUI de dreapta /Valul generat de Trump și Meloni se extinde pe plan mondial
07:30
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Revoluția POPULISMULUI de dreapta /Valul generat de Trump și Meloni se extinde pe plan mondial
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Cancan.ro
Cum i-au dat fatala Marius Avram şi ispita Cătălin blondei Maria Avram de la Insula Iubirii. Concurenta a cedat nervos și…
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Teorii conspiraționiste promovate într-o conferință a medicilor, la Brașov: „Controlul maselor prin COVID.” Ministrul Sănătății cere măsuri: „Un atac direct la sănătatea românilor”
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Și dacă Putin și Xi chiar vorbeau serios? Cât de aproape suntem de momentul în care vom putea atinge 150 de ani
Digi24
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Cancan.ro
Andrei Lemnaru, niciodată singur după Insula Iubirii! Cum l-am surprins în plină zi, în Focșani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
StirileKanalD
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
KanalD
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
Verdict pentru Călin Georgescu după alegeri. Ambasadorul României în SUA a făcut anunțul: E o minciună grosolană
Evz.ro
Schimbări semnificative la cardurile sociale destinate pensionarilor și persoanelor vulnerabile
A1
Tania Budi a făcut furori la malul mării! Cum arată în costum de baie la 57 de ani
Stirile Kanal D
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
Kfetele
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți, este o diferență de 37 de ani
RadioImpuls
HOROSCOPUL săptămânii 8-14 septembrie 2025. O zodie are numeroase motive să zâmbească! Aceasta își găsește drumul în viață și are parte de reușite în lanț. Veniturile ei cresc când se așteaptă mai puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Desmond Doss, soldatul care a ales să nu ucidă și a schimbat istoria militară americană
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății îi amenință pe medicii care au participat la o conferință despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19: „Să se ia măsuri de urgență” / Reacția Colegiului medicilor
18:45
Ministrul Sănătății îi amenință pe medicii care au participat la o conferință despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19: „Să se ia măsuri de urgență” / Reacția Colegiului medicilor
SPORT Gigi Becali tună după ce a picat transferul la FCSB: „E mare mafiot!”
17:55
Gigi Becali tună după ce a picat transferul la FCSB: „E mare mafiot!”
ACTUALITATE Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie „scuturată” de 13.000 de euro de un „expert financiar”. Ce a descoperit Poliția
17:34
Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie „scuturată” de 13.000 de euro de un „expert financiar”. Ce a descoperit Poliția
VIDEO SCANDALUL momentului în politică. Makaveli vs. Șosoacă. Ce îi reproșează influencerul: „În ciuda ta, am făcut campanie lui Simion”
17:28
SCANDALUL momentului în politică. Makaveli vs. Șosoacă. Ce îi reproșează influencerul: „În ciuda ta, am făcut campanie lui Simion”
ACTUALITATE Sfârșit tragic pentru o refugiată ucraineană. A fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi
17:09
Sfârșit tragic pentru o refugiată ucraineană. A fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi
ACTUALITATE Ai un hectar de teren arabil? Poți primi peste 10.000 de euro pentru a face o pădure și o subvenție de 190 euro/an timp de 12 ani
16:44
Ai un hectar de teren arabil? Poți primi peste 10.000 de euro pentru a face o pădure și o subvenție de 190 euro/an timp de 12 ani