Dialog uluitor între un șofer din Vâlcea și un agent de poliție. Bărbatul a scos 200 de lei din buzunar: ”Ia și tu un suc”. Cum a reacționat agentul

Un șofer din Vâlcea a încercat să mituiască un agent de poliție cu 200 de lei, în încercarea de a scăpa de sancțiune, după ce a fost prins circulând cu viteză, relatează Știripesurse. Totul a fost filmat și postat pe Facebook.

Dialog incredibil între un șofer și un agent de poliție

Dialogul dintre șofer și polițist a fost înregistrat cu dispozitivul tip body-cam din dotarea agentului. Pe filmare se vede clar cum șoferul îi întinde subtil agentului 200 de lei, pentru ”un suc”. Acesta refuză, după care sună la Direcția Generală Anticorupție pentru a raporta situația.

Agent: Aveți ceva de obiectat?

Șofer: (n.r. îi întinde subtil 200 de lei) Ia și tu un suc.

Agent: Nu aveți voie așa ceva. Domne, nu aveți voie. Pentru ce sunt banii ăștia? Nu aveți voie.

Șofer: Știu. Bei și tu un suc…

Agent: E dare de mită, nu aveți voie așa ceva.

Șofer: Hai, mersi mult.

Agent: Stați așa, rămâneți aici la mașină. Colega, avem o problemă, e dare de mită, trebuie să sun la DGA.

„La data de 13.03.2026, ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea au fost sesizați telefonic, prin intermediul Call-center-ului anticorupție 0800.806.806, de către un agent de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurală Pietrari – IPJ Vâlcea, cu privire la o situație de dare de mită.

În fapt, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, împreună cu un alt agent de poliție, pe raza comunei Pietrari, polițistul a oprit în trafic un conducător auto, persoană fără calitate specială, care fusese înregistrat de aparatul radar circulând cu viteză peste limita legală.

Cu ocazia aducerii la cunoștință a măsurii dispuse pentru contravenția constatată, conducătorul auto a oferit agentului de poliție suma de 200 de lei, cu titlu de mită”, se aată în comunicatul emis.

AUTORUL RECOMANDĂ