Copleșită de scandalul Criza Apei, Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, caută țapi ispășitori. Cere demisii de-a valma și pozează în victima dezinformării

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cere demisii și explică de ce a fost nevoie de lucrările începute în iunie. Iată filmul opririi alimentării cu apă în Prahova și Dâmbovița.

Diana Buzoianu a declarat că cere demisia celor doi directori, respectiv, directorul de la Administrația Bazinală Buzău Ialomița și directorul Operatorului pentru Apă din Prahova. În continuare, ea a precizat de ce a fost nevoie de lucrările din luna iunie.

„Cer demisia public celor doi directori: directorul de la Administrația Bazinală Buzău Ialomița și directorul Operatorului pentru Apă din Prahova. O să încep prin a spune de ce era nevoie de lucrările care au fost începute din luna iunie. Vreau să ne imaginăm lacul Paltinu ca și când ar fi o cadă care are scurgeri. În acest caz sunt două scurgeri. O scurgere care este gestionată de către Apele Române, o scurgere care este gestionată de către Hidroelectrica. În luna iunie a fost descoperit că scurgerea gesttionată de către Apele Române este colmatată, nu mai putea să fie folosită. În acest moment, singurul punct din care se mai poate scurge apă sub cota 625 este prin scurgerea gestionată de Hidroelectrica. Dacă, Doamne ferește, această scurgere se înfundă, dacă la o viitură ajunge să nu mai poată să fie folosită, nu mai putem controla nivelul de apă, să coborâm nivelul de apă din lacul Paltinu care are și un rol de atenuare a viiturilor, decât prin faptul că se va vărsa apa, se va ajunge la un nivel mult peste ceea ce poate să gestioneze acel lac. În aceste condiții, în luna iunie, chiar înainte să vin eu în minister, s-au analizat aceste probleme și s-a stabilit că este nevoie să fie scăzut nivelul apei pentru a se putea interveni și a se putea decolmata scurgerea gestionată de Apele Române”, a spus Diana Buzoianu.