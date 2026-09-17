Ion Cristoiu: Logic, Nicușor Dan ar trebui să desemneze un premier după consultările de azi. Numai că el stă prost cu Logica

În Pastila sa editorială de joi, 17 septembrie, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că Nicușor Dan ar trebui să desemneze un premier după consultările de azi. „Numai că el stă prost cu Logica”, spune acesta.

„Astăzi au loc la Cotroceni consultări în vederea desemnării unui premier, consultări convocate de președintele Nicușor Dan. Din start, reamintesc: președintele încalcă Constituția, deoarece a convocat la consultări și grupurile parlamentare, gen Pace, Înainte, România, persoanele neparlamentare, neafiliate.

Constituția spune clar că la aceste consultări trebuie invitate doar partidele parlamentare. Partidele parlamentare au și ele grupuri parlamentare, dar nu grupurile.

Sunt invitate și partidele din simplul motiv că doar partidul, doar un partid poate să garanteze președintelui că membrii Parlamentului vor vota ai partidului respectiv, așa cum s-au angajat la Cotroceni grupurile parlamentare care s-au creat ca expresie a balamucului românesc, dar și a implicării serviciilor secrete în viața politică.

Indiscutabil, un parlamentar SOS sau POT care a plecat sau a plecat de la partid arată că n-are nicio treabă cu partidul respectiv și că a nimerit fie din greșeală, fie la ordin pe listele sale.

Deci, invitarea neafiliaților, gen Gigi Becali, a grupurilor parlamentare care nu reprezintă partide este o gravă încălcare a Constituției și, mai ales, un imbold pentru destrămarea partidelor tradiționale. Ce rost mai are să fii partid, să te angajezi în campania electorală, să plătești, să finanțezi campania dusă de diferiți candidați din partid, iar aceștia, când au ajuns în Parlament, să plece la un alt partid sau să facă ei un grup parlamentar? Mă rog, închidem paranteza.

Din start, trebuie să spunem că, prin însuși actul de convocare a consultărilor, Nicușor Dan este obligat să desemneze un premier. Și o să mă explic. După moțiunea de cenzură de 5 mai, încălcând din nou Constituția, Nicușor Dan nu a chemat a doua zi partidele la consultări, pentru că așa cere, cel puțin spiritul Constituției, și s-a lansat într-o bolmojeală, într-o vânzoleală politică, numită consultări oficiale, domnia sa susținând că vrea să rămână, să revină sau să fie la guvernare celebra coaliție a așa-ziselor partide pro-occidentale.

Primele consultări oficiale au fost convocate pe 21 mai și, atenție, la acestea partidele parlamentare nu au venit cu o ofertă. De-aia sunt și consultări, ca partidele să vină și să spună că președintele să desemneze președintele, având mână liberă, dar, în proastă… A desemnat. Au fost două desemnări de-o completă aiureală: Eugen Tomac, de la un partid minor, PMP, și apoi, după ce acesta și-a dat mandatul, pe Adrian Veștea, lider PDL, care nu a fost propus de partid. Evident, au fost eșecuri și, după căderea guvernului Veștea, domnia sa a convocat din nou consultări.

De data aceasta, partidele au venit cu ofertă: PSD, cu oferta Sorin Grindeanu, și PNL-UDMR-USR, constituit într-un pol de dreapta, cu oferta Siegfried Mureșan. Nicușor, însă, nu a desemnat, după aceste consultări, un premier, susținând că nu o va face decât în momentul în care unul dintre acești candidați garantează că are numărul de voturi pentru a trece.

Și au trecut luni și acum partidele au anunțat aceleași oferte: PSD – Grindeanu și PNL-USR-UDMR – Siegfried Mureșan. Și domnul președinte, între timp, nu s-a schimbat nimic în componența din Parlament, dar președintele anunță că va desemna pe cel care are cele mai mari șanse.

După părerea mea, cele mai mari șanse le are candidatul PNL-USR-UDMR, care are 171 de voturi, iar al PSD-ului are numai 100-27. De data aceasta sunt trei posibilități: președintele să spună din nou că nu, nimeni nu are majoritatea, dar e absurd. De ce, când a convocat consultările, știa acest lucru, să desemneze de capul lui iar o chestie fantezistă? Dar, în mod logic, să desemneze pe unul din cei doi, pe Siegfried Mureșan, pentru că are cele mai mari șanse.

Sigur, aceasta este logica. Da, când e vorba de logică, cu Nicușor Dan avem probleme”, spune Ion Cristoiu.