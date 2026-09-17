Donald Trump amenință Uniunea Europeană cu tarife suplimentare și chiar cu oprirea unor schimburi comerciale dacă Bruxellesul va permite Canadei să devină „membru asociat”. Președintele SUA spune că apropierea dintre UE și Ottawa ar putea fi considerată un „act ostil”.

Trump deschide perspectiva unei noi confruntări comerciale cu Uniunea Europeană, de această dată din cauza apropierii dintre Bruxelles și Canada. Președintele american a avertizat miercuri că Washingtonul ar putea răspunde cu tarife suplimentare foarte mari dacă va considera că proiectul european privind asocierea Canadei este îndreptat împotriva intereselor Statelor Unite, relatează CNBC.

Trump a sugerat că SUA ar putea chiar să întrerupă relațiile comerciale cu Europa în anumite domenii, fără să precizeze însă ce sectoare ar putea fi vizate.

Președintele american a calificat perspectiva unei asocieri a Canadei cu Uniunea Europeană drept „ridicolă” și a atacat din nou Ottawa, descriind țara vecină drept un „partener comercial groaznic”.

Reacția Washingtonului va depinde însă, potrivit lui Trump, de ceea ce administrația sa va considera că sunt adevăratele intenții ale liderilor europeni.

„Dacă este o intenție bună, nu e nicio problemă”, a declarat Donald Trump.

În cazul în care Casa Albă va interpreta apropierea dintre Bruxelles și Ottawa drept o acțiune ostilă intereselor americane, Trump promite un răspuns economic dur.

„Dacă este o intenție rea, vom impune tarife foarte mari asupra Europei”, a avertizat liderul american.

Ursula von der Leyen îi propune Canadei un statut fără precedent

Avertismentul lui Trump vine după ce Ursula von der Leyen a lansat miercuri o propunere cu o puternică încărcătură politică: Canada să devină „membru asociat” al Uniunii Europene.

Președinta Comisiei Europene a făcut anunțul în discursul privind Starea Uniunii, în prezența premierului canadian Mark Carney.

Formula de „membru asociat” nu există ca atare în actualele tratate ale Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că propunerea nu echivalează, în forma prezentată, cu aderarea Canadei la UE. Inițiativa semnalează însă intenția Bruxellesului de a explora o relație mult mai strânsă cu Ottawa.

Prezența lui Carney la discursul privind Starea Uniunii a avut, la rândul său, o importantă componentă simbolică. Premierul canadian a devenit primul lider al unui stat din afara Uniunii Europene care a asistat în Parlamentul European la un asemenea discurs.

Mark Carney urmează să se adreseze joi eurodeputaților, într-un moment în care relațiile dintre Canada și Europa capătă o miză geopolitică și economică tot mai mare.

Trump amenință inclusiv cu restrângerea comerțului dintre SUA și Europa

Mesajul președintelui american ridică miza dincolo de simpla introducere a unor noi taxe vamale. Trump a sugerat că Statele Unite ar putea limita sau întrerupe schimburile comerciale cu Europa în anumite sectoare dacă administrația sa va considera că apropierea UE-Canada reprezintă o acțiune ostilă.

O asemenea evoluție ar deschide un nou front de tensiune între Washington și Bruxelles, într-un moment în care relația transatlantică este deja influențată de disputele privind comerțul, cheltuielile pentru apărare și distribuirea responsabilităților între Statele Unite și aliații europeni.