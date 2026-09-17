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George Simion, după consultările de la Cotroceni: ”I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR”/ ”Ne asumăm guvernarea”

foto: Mihai Pop
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Liderul AUR, George Simion, a declarat, după consultările de la Cotroceni, că formațiunea pe care o conduce își menține poziția de a nu susține un guvern din care nu face parte.

Simion, după consultările cu Nicușor Dan: ”AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte”

Simion a făcut și o referire la lipsa unui acord politic privind formarea noului Guvern, folosind o comparație cu alegerea Papei.

Dacă eram la Vatican, ieșea fum alb. În Parlamentul României, ieri trebuia votat ca contractele part-time să fie impozitate corect. Ei bine, nu s-a putut face acest lucru. PNL, care a inițiat legea, a retras acest proiect de lege care ar fi dat o gură de oxigen românilor care muncesc. De mult, la ora 10 dimineața, nu mai e «bună dimineața»”, a spus George Simion.

foto: Mihai Pop

foto: Mihai Pop

Liderul AUR a reiterat că partidul nu va vota un Executiv din care nu face parte.

E a treia consultare la care venim. Nimic nou nu s-a întâmplat. AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte. I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR”, a declarat Simion.

Acesta a criticat, de asemenea, ceea ce a numit încercări de „a diavoliza AUR” și a susținut că poziția partidului este una fermă.

E timpul să se oprească. Și el, și Sorin Grindeanu și alții din a diavoliza AUR. Poziția noastră este de neclintit, nu ne vindem, nu răspundem la nicio presiune în sensul de a ceda”, a mai spus George Simion.

Întrebat dacă s-a văzut cu președintele României, la Vila Lac, Simion a declarat:” Am spus la momentul respectiv, unii au catalogat afirmațiile mele ca fiind minciuni. Țara e într-o situație grea, eu îmi mențin afirmațiile. Eu nu sunt mincinos și nu ne trădăm electoratul”..

Simion  a mai transmis că AUR își asumă guvernarea: ”AUR, dacă înțelege în sfârșit Nicușor Dan, își asumă guvernarea. E de văzut dacă se va prefera o guvernare logică bazată pe formațiunile votate de români sau se va merge pe varianta unui premier tehnocrat care nu a fost votat de nimeni. Nu va face decât să adâncească criza democrației. O majoritate parlamentară stabilă poate vota un guvern. Noi credem că e nevoie de o resetare și de a ajunge la votul românilor și de dialog, acum nu mai dialoghează nimeni cu nimeni”, a declarat Simion.

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