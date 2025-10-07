Prima pagină » Actualitate » Diana Buzoianu vrea să ridice drone pentru a supraveghea poluarea. Zeci de dispozitive vor „patrula” chiar şi noaptea, alături de comisari

Diana Buzoianu vrea să ridice drone pentru a supraveghea poluarea. Zeci de dispozitive vor „patrula” chiar şi noaptea, alături de comisari

Luiza Dobrescu
07 oct. 2025, 14:58, Actualitate
Diana Buzoianu vrea să ridice drone pentru a supraveghea poluarea. Zeci de dispozitive vor

Ministerul Mediului cumpără drone de control pentru comisariatele din ţară. Diana Buzoianu a anunţat semnarea contractului pentru achiziţionarea dispozitivelor de zbor pentru situaţiile de urgenţă. 

Dronele sunt dotate cu senzori care detectează gradul de poluare şi natura acesteia. Fondurile sunt asigurate prin POIM şi PDD

„În situaţia în care staţiile de monitorizare ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) înregistrează o tendinţă anormală de creştere a concentraţiilor de poluanţi în atmosferă, cu ajutorul acestor drone personalul Gărzii Naționale de Mediu va putea identifica cu acurateţe zona unde ar putea exista potenţialele surse de emisii.

De asemenea, aceste drone vor fi utilizate și când sunt semnalate poluări accidentale, atât în zonele urbane, cât mai ales in zonele rurale, unde nu există stații de monitorizare.

Echipamentele sunt dotate cu sisteme pentru detectarea surselor de poluare inclusiv pe timp de noapte”, a scris Diana Buzoianu pe facebook.

Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește

Mircea Dinescu, revoltat de decizia României de a cumpăra tancuri: Fiare vechi cumpăăăr / Bolojan și Nicușor, dispuși să adune tancuri ruginite ale Coanei Europa

