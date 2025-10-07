Mircea Dinescu, revoltat de decizia României de a cumpăra tancuri: Fiare vechi cumpăăăr / Bolojan și Nicușor, dispuși să adune tancuri ruginite ale Coanei Europa

Parodiindu-i pe amarăștenii ”Iepocii” de aur, care mergeau cu cotiga cu măgar pe străzile orășelelor de provincie strigînd din răsputeri ”Fiare vechi cumpăăăr!”, premierul Bolojan cu Nicușor înțepenit între hulube, pare dispus să adune tancurile ruginite ale Coanei Europa, contra unui măruntiș de 6 miliarde de euro, care ar echivala probabil cu pensiile și bursele studențești din România pe următorii 20 de ani.