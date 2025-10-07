Mircea Dinescu, revoltat de decizia României de a cumpăra tancuri: Fiare vechi cumpăăăr / Bolojan și Nicușor, dispuși să adune tancuri ruginite ale Coanei Europa

Parodiindu-i pe amarăștenii ”Iepocii” de aur, care mergeau cu cotiga cu măgar pe străzile orășelelor de provincie strigînd din răsputeri ”Fiare vechi cumpăăăr!”, premierul Bolojan cu Nicușor înțepenit între hulube, pare dispus să adune tancurile ruginite ale Coanei Europa, contra unui măruntiș de 6 miliarde de euro, care ar echivala probabil cu pensiile și bursele studențești din România pe următorii 20 de ani.
După eșecul celor 5.000 de tancuri ale lui Vladimir Putin, înțepenite pe șoselele Ucrainei la începutul războiului, și care aidoma mamuților lînoși siberieni dispăruți din istorie din pricina țânțarilor anofel, au sucombat și ele înțepate de cîteva drone confecționate de elevii ucraineni, demersul conducătorilor români de a pune de-un fastuos parastas al tancurilor pe teritoriul patriei noastre, miroase nu doar a colivă de proastă calitate, ci și a inteligență rîncedă”, a scrie poetul Mircea Dinescu pe Facebook.