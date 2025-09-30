Diana Buzoianu explică de ce mașinile electrice nu au fost „vânate de români”. „S-a scăzut valoarea tichetului, a scăzut și dorința”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a explicat de ce românii nu s-au înghesuit să obțină tichete rabla pentru mașini electrice care sunt mult mai prietenoase cu mediul și nu poluează. „S-a scăzut valoarea tichetului, a scăzut și dorința”, comprimă Buzoianu.

Diana Buzoianu a spus că valoarea pentru un tichet la un autoturism electric era mult mai mică decât pentru unul la o mașină normală, de aici și discrepanța între dorința de obține un astfel de tichet.

De ce nu s-au înghesuit românii la tichetele pentru mașini electrice

„Evident că faptul că s-a scăzut valoarea tichetului a făcut să scadă și dorința. În măsura în care într-un termen rezonabil nu se finalizează tichetele pentru electrice se mută banii pentru mașini normale. Eu cred că se vor consuma și cele electrice.”

Întrebată dacă valoarea tichetului nu se micșora, ar mai fi fost la fel situația, ministrul a spus că la suma de 7.500 de euro altfel era situația, iar acele tichete s-ar fi dat într-un timp foarte scurt. La mașinile cu motoare termice sau hibrid, tichetele s-au epuizat în 13 minute de când au fost puse pe site, în schimb pentru cele electrice bătaia nu a fost atât de mare.