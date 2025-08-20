Diana Buzoianu, mesaj sfidător pentru protestatarii din Silvicultură: „Nişte directoraşi încearcă să manipuleze o reformă reală a Romsilva”

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat miercuri, 20 august, într-o conferință de presă, referitor la protestul Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva, că: „nişte directoraşi şi nişte şefuți care țin puterea strânsă încearcă, astăzi, să manipuleze o reformă reală a Romsilva, care înseamnă de fapt protejarea pădurilor”.

„Cel care urla la microfon în fața mea (preşedintele Federației Silva, Silviu Geană, n.r.), la întrebarea simplă îmi puteți da microfonul să le adresez și eu un mesaj?’. (…) s-a ținut agăţat cu ghearele de microfon, un om care zice că vine să dialogheze, dar care s-a ţinut cu ghearele de microfon, ca nu care cumva mesajul ministrului să ajungă la oameni.

Nu se poate ascunde adevărul. Ştiu că în aceste zile manipulează cu tot ce au de manipulat. Știu că în aceste zile trimit în fiecare zi e-mailuri către toate filialele. Ştiu că în aceste zile comunică cu oamenii aceştia ca și cum sunt nişte numere. Au trimis acum câteva zile o adresă, o hârtie, să vină de urgență 25 de oameni din fiecare judeţ.

Pentru ei asta sunt pădurarii, paznicii, juriștii, contabilii pe care i-au adus aici. Sunt nişte numere. Eu vreau să-i transform în niște oameni cu o misiune. Fără acel microfon, evident că mesajele nu puteau să fie purtate și, de fapt, ăsta este simbolul la ceea ce a ajuns Romsilva astăzi. Nişte aşa-zişi lideri, nişte directoraşi şi nişte şefuți care țin puterea strânsă-strânsă, comunicarea strânsă-strânsă cu toți pădurarii şi încearcă să manipuleze o reformă reală care înseamnă de fapt protejarea pădurilor, care înseamnă de fapt scăderea numărului de posturi pentru şefuți,” a declarat Buzoianu.

Aceasta a transmis, totodată, că în momentul de față există un singur aliat pe care oamenii de bună credință din Romsilva îl pot avea pentru reformă, respectiv ministrul care şi-a asumat o reformă reală.

„Eram pregătită să chem şapte reprezentanți ai Ocoalelor silvice, şapte reprezentanți ai Direcțiilor silvice. Fără şefuţi, fără directoraşi, fără lideri, ci oameni de la firul ierbii, care ar fi venit să lucreze și care fac munca reală. Să vină să vorbim despre îngrijorările lor reale, despre reformă și să le explic de ce reforma, de fapt, este pentru ei. Oamenii de bună credință au nevoie de această reformă (…) Cred că toți merităm să ştim dacă directorul viitor ales de către Consiliul de Administrație (al Romsilva, n.r.) susţine sau blochează reforma Romsilva şi pentru că, în perioada următoare, urmează să expire mandatele interimare ale directorilor din direcțiile silvice judeţene şi următoarele mandate stau în pixul acestui director general interimar. Vă garantez că dacă, astăzi, nu m-aș fi atins de posturile directorilor, nu era niciun om aici, în față. Oamenii aceştia care au venit aici, în față, sunt manipulați, din păcate, de o conducere care ține comunicarea în sân, şi nu le zice adevărul, că i-a adus aici să ceară dreptul conducerii, să-şi păstreze pensii de 100.000 euro, bonusul de pensionare de 100.000 euro, fotolii călduţe de directoraş, perpetuu”, a spus precizat Ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a subliniat că cei ale căror posturi riscă să fie desființate sunt ale directorilor, nu cele ocupate de angajații din teren. Ministrul a precizat, totodată, că cei 12 directori care vor fi angajați prin concurs trebuie să dea semnalul că s-a terminat cu păstorirea pădurilor în interesele unor grupuri.

„Astăzi, Romsilva are nevoie de nişte lideri care să înțeleagă că misiunea lor nu este să facă din Romsilva moşie, ci să facă din Romsilva o instituție-model care să urmărească să rămână pădurile pe generații întregi.

Asta înseamnă că, după ce va trece această reformă, după ce vom angaja prin concurs cei 12 directori, pentru care va fi un vaiet mare, pentru că de la 99 de directori s-a ajuns la 12, aceștia au o misiune critică: să dea mai departe un semnal important, că s-a terminat cu politicul, s- a terminat cu întorsul ochilor de la infracțiunile de mediu, s-a terminat cu păstorirea pădurilor în interesul unor grupuri. S-a terminat cu petreceri la cabanele din păduri, s-a terminat cu toate petrecerile făcute la hoteluri, care nu apar nicăieri înregistrate”, a mai adăugat ministrul Mediului.

FOTO: captură FB