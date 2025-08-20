Prima pagină » Actualitate » Diana Buzoianu, mesaj sfidător pentru protestatarii din Silvicultură: „Nişte directoraşi încearcă să manipuleze o reformă reală a Romsilva”

Diana Buzoianu, mesaj sfidător pentru protestatarii din Silvicultură: „Nişte directoraşi încearcă să manipuleze o reformă reală a Romsilva”

Ruxandra Radulescu
20 aug. 2025, 13:27, Actualitate
Diana Buzoianu, mesaj sfidător pentru protestatarii din Silvicultură:

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat miercuri, 20 august, într-o conferință de presă, referitor la protestul Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva, că: „nişte directoraşi şi nişte şefuți care țin puterea strânsă încearcă, astăzi, să manipuleze o reformă reală a Romsilva, care înseamnă de fapt protejarea pădurilor”. 

„Cel care urla la microfon în fața mea (preşedintele Federației Silva, Silviu Geană, n.r.), la întrebarea simplă îmi puteți da microfonul să le adresez și eu un mesaj?’. (…) s-a ținut agăţat cu ghearele de microfon, un om care zice că vine să dialogheze, dar care s-a ţinut cu ghearele de microfon, ca nu care cumva mesajul ministrului să ajungă la oameni.

Nu se poate ascunde adevărul. Ştiu că în aceste zile manipulează cu tot ce au de manipulat. Știu că în aceste zile trimit în fiecare zi e-mailuri către toate filialele. Ştiu că în aceste zile comunică cu oamenii aceştia ca și cum sunt nişte numere. Au trimis acum câteva zile o adresă, o hârtie, să vină de urgență 25 de oameni din fiecare judeţ.

Pentru ei asta sunt pădurarii, paznicii, juriștii, contabilii pe care i-au adus aici. Sunt nişte numere. Eu vreau să-i transform în niște oameni cu o misiune. Fără acel microfon, evident că mesajele nu puteau să fie purtate și, de fapt, ăsta este simbolul la ceea ce a ajuns Romsilva astăzi. Nişte aşa-zişi lideri, nişte directoraşi şi nişte şefuți care țin puterea strânsă-strânsă, comunicarea strânsă-strânsă cu toți pădurarii şi încearcă să manipuleze o reformă reală care înseamnă de fapt protejarea pădurilor, care înseamnă de fapt scăderea numărului de posturi pentru şefuți,” a declarat Buzoianu.

Aceasta a transmis, totodată, că în momentul de față există un singur aliat pe care oamenii de bună credință din Romsilva îl pot avea pentru reformă, respectiv ministrul care şi-a asumat o reformă reală.

„Eram pregătită să chem şapte reprezentanți ai Ocoalelor silvice, şapte reprezentanți ai Direcțiilor silvice. Fără şefuţi, fără directoraşi, fără lideri, ci oameni de la firul ierbii, care ar fi venit să lucreze și care fac munca reală. Să vină să vorbim despre îngrijorările lor reale, despre reformă și să le explic de ce reforma, de fapt, este pentru ei. Oamenii de bună credință au nevoie de această reformă (…) Cred că toți merităm să ştim dacă directorul viitor ales de către Consiliul de Administrație (al Romsilva, n.r.) susţine sau blochează reforma Romsilva şi pentru că, în perioada următoare, urmează să expire mandatele interimare ale directorilor din direcțiile silvice judeţene şi următoarele mandate stau în pixul acestui director general interimar.

Vă garantez că dacă, astăzi, nu m-aș fi atins de posturile directorilor, nu era niciun om aici, în față. Oamenii aceştia care au venit aici, în față, sunt manipulați, din păcate, de o conducere care ține comunicarea în sân, şi nu le zice adevărul, că i-a adus aici să ceară dreptul conducerii, să-şi păstreze pensii de 100.000 euro, bonusul de pensionare de 100.000 euro, fotolii călduţe de directoraş, perpetuu”, a spus precizat Ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a subliniat că cei ale căror posturi riscă să fie desființate sunt ale directorilor, nu cele ocupate de angajații din teren. Ministrul a precizat, totodată, că cei 12 directori care vor fi angajați prin concurs trebuie să dea semnalul că s-a terminat cu păstorirea pădurilor în interesele unor grupuri.

„Astăzi, Romsilva are nevoie de nişte lideri care să înțeleagă că misiunea lor nu este să facă din Romsilva moşie, ci să facă din Romsilva o instituție-model care să urmărească să rămână pădurile pe generații întregi.

Asta înseamnă că, după ce va trece această reformă, după ce vom angaja prin concurs cei 12 directori, pentru care va fi un vaiet mare, pentru că de la 99 de directori s-a ajuns la 12, aceștia au o misiune critică: să dea mai departe un semnal important, că s-a terminat cu politicul, s- a terminat cu întorsul ochilor de la infracțiunile de mediu, s-a terminat cu păstorirea pădurilor în interesul unor grupuri. S-a terminat cu petreceri la cabanele din păduri, s-a terminat cu toate petrecerile făcute la hoteluri, care nu apar nicăieri înregistrate”, a mai adăugat ministrul Mediului.

FOTO: captură FB

Citește și

ACTUALITATE Fost membru CSM, după declarația Iulianei Scântei: Parchetul General ar trebui să verifice dacă CCR a fost indusă în EROARE cu intenție
13:40
Fost membru CSM, după declarația Iulianei Scântei: Parchetul General ar trebui să verifice dacă CCR a fost indusă în EROARE cu intenție
ACTUALITATE Ministrul Mediului vrea să transforme silvicultorii „în niște oameni cu o misiune”: „Oamenii de bună credință au nevoie de această reformă”
13:25
Ministrul Mediului vrea să transforme silvicultorii „în niște oameni cu o misiune”: „Oamenii de bună credință au nevoie de această reformă”
SPORT FCSB, vești bune înaintea de Aberdeen. Doi jucători de bază sunt recuperați și pot evolua în Scoția
13:15
FCSB, vești bune înaintea de Aberdeen. Doi jucători de bază sunt recuperați și pot evolua în Scoția
POLITICĂ Șeful Senatului confirmă situația financiară „complicată” a PNL / „Aceste lucruri privesc conducerea partidului”
13:04
Șeful Senatului confirmă situația financiară „complicată” a PNL / „Aceste lucruri privesc conducerea partidului”
EXTERNE Ministrul Wladyslaw Kamysz se teme că Polonia ajunge în situația României, după explozia unui obiect aerian: „Provocări din partea Rusiei”
13:02
Ministrul Wladyslaw Kamysz se teme că Polonia ajunge în situația României, după explozia unui obiect aerian: „Provocări din partea Rusiei”
POLITICĂ Liderul europarlamentarilor AUR cere DEMISIA tuturor judecătorilor CCR care au anulat alegerile prezidențiale, după declaraţiile Iulianei Scântei
12:58
Liderul europarlamentarilor AUR cere DEMISIA tuturor judecătorilor CCR care au anulat alegerile prezidențiale, după declaraţiile Iulianei Scântei
Mediafax
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
Digi24
EXCLUSIV Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință. Anunțul făcut de vicepremierul Tanczos Barna
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au anunțat când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România. Data exactă
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Cum au ajuns stenogramele din dosarul Piedone în presă. Explicația șefului DNA
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Cine sunt tinerii care au murit îmbrăţişaţi pe A1. Au ales să moară împreună din prea multă iubire
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
O româncă a fost arestată în Italia, fiind acuzată de uciderea unui bătrân de 88 de ani în Berlin
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Mai poți conduce dacă nu mai ai puncte pe permisul de conducere? Reguli impuse de noul Cod Rutier 2025
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
ANAF a dat termen 5 zile. Nunțile, botezurile sau alte evenimente, la control. Se transmit toate datele
Evz.ro
Un aliment de bază, retras din supermarketuri. Alertă alimentară în România
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Cutremurător! Cine sunt, de fapt, cei doi tineri care s-au aruncat în fața unui TIR! Aceștia nu au avut nicio șansă
RadioImpuls
Povestea de iubire dintre cei doi adolescenți de 13, respectiv 15 ani, spulberați de un TIR pe A1! Părinții erau împotriva relației lor: „S-au luat în brațe și au sărit”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
„Apneea socială”, fenomenul apărut mai ales în weekend