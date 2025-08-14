Prima pagină » Actualitate » Garda de Mediu se „înarmează” cu drone și bodycam-uri din PNRR. Buzoianu: „România are obligații ferme în cadrul procesului de aderare la OCDE”

Garda de Mediu se „înarmează” cu drone și bodycam-uri din PNRR. Buzoianu: „România are obligații ferme în cadrul procesului de aderare la OCDE”

Bianca Dogaru
14 aug. 2025, 16:59, Actualitate
Garda de Mediu se „înarmează” cu drone și bodycam-uri din PNRR. Buzoianu: „România are obligații ferme în cadrul procesului de aderare la OCDE”

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu vor putea folosi, începând de azi, drone și camere video portabile legale în sancționarea poluatorilor. Guvernul a adoptat joi Hotărârea care pune în funcțiune echipamentele achiziționate prin PNRR și restructurează instituția pentru un control mai rapid și mai eficient.

Potrivit Dianei Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, măsura face parte dintr-o reformă instituțională legată direct de obligațiile României în procesul de aderare OCDE.

„România are obligații ferme în cadrul procesului de aderare la OCDE, iar întărirea capacității instituționale a Gărzii Naționale de Mediu este un obiectiv central în acest demers. Cel mai important este faptul că, prin această hotărâre, instituim cadrul legal și mijloacele tehnice prin care comisarii vor fi dotați cu camere video portabile (bodycam-uri) și vor putea utiliza imaginile obținute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancțiunilor, reducând necesitatea deplasărilor suplimentare pe teren. Reforma presupune reducerea numărului de posturi de conducere, dar creșterea efectivelor operative, pentru a asigura un act de control mai eficient și mai transparent”, a declarat Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor.

Prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, Garda de Mediu a fost dotată cu 709 bodycam-uri, 16 drone, 271 camere de bord, 8 sisteme de scanare a camioanelor, 16 vehicule speciale și 34 de autovehicule. Hotărârea de Guvern adoptată joi stabilește folosirea imaginilor captate de aceste echipamente ca probe legale, adaptând cadrul normativ în acest sens.

„Această reformă schimbă fundamental modul în care Garda Națională de Mediu își desfășoară activitatea. Vom interveni mai rapid și mai eficient în punctele de frontieră și în zonele cu risc ecologic ridicat, având atât forța umană, cât și tehnologia necesară pentru a acționa fără întârziere. Rezultatul imediat va fi o creștere a eficienței în aplicarea sancțiunilor, iar pe termen mediu – o reducere vizibilă a poluării și a infracționalității de mediu. Această schimbare consolidează poziția României în procesul de aderare la OCDE și transmite un mesaj ferm către toți operatorii economici: legea se aplică fără excepții, iar probele video și foto sunt de netăgăduit. În final, ne așteptăm la o creștere a gradului de reciclare, la reducerea depozitelor ilegale de deșeuri și la o protecție reală și eficientă a mediului înconjurător”, a încheiat Buzoianu.

Reforma include angajarea a 150 de noi comisari de teren, reducerea numărului de posturi de conducere de la 72 la 64 și comasarea unor structuri interne. În același timp, numărul subsecretarilor de stat scade de la 3 la 2.

Sursa foto: Pagina oficială de Facebook Diana Buzoianu

CITEȘTE ȘI:

EXPLOZIE devastatoare într-o casă din Bacău. Patru răniți, printre care și un copil de 14 ani

Se ELIMINĂ statutul de coasigurat de la 1 septembrie 2025. Ce schimbări aduce noua lege a asigurărilor de sănătate 

TRAGEDIE în Austria: Copil român de 8 ani, mort într-un grav accident rutier

Schimbare controversată la BURSELE școlare pentru anul 2025-2026. Cine mai primește bursă și cine rămâne pe dinafară

Citește și

ACTUALITATE Institutului Național de Statistică de la Sofia anunță venituri RECORD pentru hotelurile din Bulgaria. Și românii cotizează masiv
19:21
Institutului Național de Statistică de la Sofia anunță venituri RECORD pentru hotelurile din Bulgaria. Și românii cotizează masiv
ACTUALITATE Se spune sau nu „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare, pe 15 august. Mulți fac această CONFUZIE
18:59
Se spune sau nu „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare, pe 15 august. Mulți fac această CONFUZIE
ACTUALITATE CNSU a aprobat o nouă HOTĂRÂRE pentru acordarea de ajutoare de urgență sinistraților din Neamț și Suceava. Ce sume vor primi
18:17
CNSU a aprobat o nouă HOTĂRÂRE pentru acordarea de ajutoare de urgență sinistraților din Neamț și Suceava. Ce sume vor primi
ULTIMA ORĂ Caz deschizător de drumuri în justiție? Președinta Judecătoriei Satu Mare a obținut ordin de PROTECȚIE într-o speță de hărțuire online
18:17
Caz deschizător de drumuri în justiție? Președinta Judecătoriei Satu Mare a obținut ordin de PROTECȚIE într-o speță de hărțuire online
ACTUALITATE Rugină și mizerie, păstrate la rece, în niște magazine din Caraș Severin/Comisar ANPC: „E boală curată aici!”
18:16
Rugină și mizerie, păstrate la rece, în niște magazine din Caraș Severin/Comisar ANPC: „E boală curată aici!”
POLITICĂ Bolojan, poreclit „Premierul Taie-Tot” de un lider PSD: „Guvernul recunoaște că nu își respectă promisiunile și pasează nota de plată către primării”
18:10
Bolojan, poreclit „Premierul Taie-Tot” de un lider PSD: „Guvernul recunoaște că nu își respectă promisiunile și pasează nota de plată către primării”
Mediafax
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
Iepurii care i-au speriat pe cercetători! De ce au excrescențe pe cap sub formă de coarne
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
"Bună dimineața, mi-am ucis fosta soție". Un italian şi-a înjunghiat fosta parteneră şi a sunat la poliţie
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Evz.ro
Căderea Danei Marijuana. De la succes la droguri, sărăcie și închisoare
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La mulţi ani! Sper ca astăzi să nu simți decât bucurie și iubire, în timp ce eşti copleşită de daruri și binecuvântări”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Oasele dintr-o peșteră din Norvegia dezvăluie soarta animalelor din Era Glaciară
SĂNĂTATE CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară
19:17
CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară
EXTERNE Marco Rubio: Trump va intra la discuțiile cu Putin cu SPERANȚA de a opri luptele din Ucraina
19:05
Marco Rubio: Trump va intra la discuțiile cu Putin cu SPERANȚA de a opri luptele din Ucraina
EXTERNE Trump admite posibilitatea unui EȘEC al summitului din Alaska /Ce intenționează să facă liderul SUA după întâlnirea cu Putin
19:01
Trump admite posibilitatea unui EȘEC al summitului din Alaska /Ce intenționează să facă liderul SUA după întâlnirea cu Putin
SPORT A plecat de la FCSB în ziua meciului cu Drita. Jucătorul, prezentat la noua echipă din Superliga
18:59
A plecat de la FCSB în ziua meciului cu Drita. Jucătorul, prezentat la noua echipă din Superliga
EXTERNE Zelenski mulțumește aliaților europeni: Au asigurat fonduri de peste 1 miliard pentru achiziționarea ARMAMENTULUI american
18:59
Zelenski mulțumește aliaților europeni: Au asigurat fonduri de peste 1 miliard pentru achiziționarea ARMAMENTULUI american
REȚETE Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene
18:59
Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene