Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată! Voi începe demersurile”

31 aug. 2025, 09:32, Actualitate
Într-o intervenție pe unul dintre cele mai sensibile subiecte ale momentului, ministrul Mediului apreciază că toată Pădurea Băneasa trebuie să fie trecută ca arie naturală protejată. Dat fiind contextul, Diana Buzoianu anunță începerea demersurilor în acest sens în cel mai scurt timp.

Ministrul Mediului scrie pe Facebook că va organiza, vineri, 5 septembrie, o dezbatere pe această temă cu societatea civilă şi cetăţenii.

„Nu avem spaţii verzi suficiente în Bucureşti”

La dezbatere vor fi invitați să participe şi reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti, Primăriei Sectorului 1 și ai Consiliului Judeţean Ilfov.

„Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată! Nu avem spaţii verzi suficiente în Bucureşti, iar betoanele deja ne sufocă.

De ani de zile se discută despre protejarea Pădurii Băneasa pentru a nu ne trezi cu blocuri sau alte construcţii prin ea. Sunt mulţi care se uită la acest plămân verde a peste 2 milioane de români doar ca un teren numai bun de investit şi betonat, la momentul potrivit, când nu va mai exista aşa multă presiune publică”, a scris Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook.

Referindu-se la subiectul intens dezbătut în ultimele zile, ministrul Mediului susține că are datoria, în calitatea oficială pe care o deține, de a se implica.

„Deşi încă discuţia e doar la nivel de Bucureşti, am datoria, în calitate de ministră a Mediului, să pun umărul să construim împreună o poveste de succes prin protejarea unei comori naţionale.

Am citit scrisoarea publică a celor peste 40 de asociaţii. Da, Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată! Voi începe demersurile în acest sens pentru a ne asigura că această pădure rămâne o moştenire dată din generaţie în generaţie pe mai departe”, a transmis șefa de la Mediu, al cărei mesaj final a fost:

„Avem cu toţii o responsabilitate uriaşă pe umerii noştri: să punem la punct un proiect care să protejeze toată Pădurea Băneasa – o comoară care nu trebuie pierdută sub nicio formă”.

ONG-urile cer protejarea Pădurii Băneasa

Peste 40 de organizații și actori civici au solicitat ministrului Mediului și Romsilva stoparea deschiderii accesului public auto pe drumurile forestiere din Pădurea Băneasa. Potrivit acestora, deschiderea drumului forestier dintre Consolight și Aleea Padina „va genera pagube de mediu pentru ecosistemul din Pădurea Băneasa” și ar putea declanșa „o reacție negativă în lanț”, prin care s-ar încuraja dezvoltarea imobiliară în interiorul pădurii.

O scrisoare deschisă a fost adresată ministrului Diana Buzoianu, conducerii Romsilva, Direcției Silvice Ilfov, Gărzii Forestiere Naționale și Gărzii Forestiere București. Documentul a fost elaborat la inițiativa Asociației Parcul Natural București, Fundației ECO-CIVICA, Fundației Centura Verde, Rețelei pentru Natură Urbană și a Grupului Civic „Salvați Codrii Vlăsiei”.

„Având în vedere presiunea de aproape 20 de ani la care este supusă Pădurea Băneasa pentru deschiderea unei căi de acces pentru cartierul Greenfield, solicităm implicarea directă a ministrei Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, prin asumarea unei poziții publice care să reflecte prioritățile ministerului – păstrarea drumurilor forestiere din interiorul Pădurii Băneasa închise circulației auto și asigurarea unui statut de protecție pentru peisajul și biodiversitatea pe care le găzduiește -, apărând interesul public, integritatea Centurii Verzi București-Ilfov și accesul la un mediu sănătos al celor peste 2 milioane de bucureșteni”, precizează sursa citată.

ONG-urile mai solicită renunțarea unilaterală la execuția contractului de peaj încheiat între Direcția Silvică Ilfov și Federația Greenfield Băneasa pentru deschiderea accesului pe drumul forestier între Consolight și Aleea Padina.

Arie naturală protejată?

O altă cerință vizează demararea procedurii de înființare a unei arii naturale protejate în Pădurea Băneasa pe toată suprafața ei, incluzând proprietatea publică și privată din București și județul Ilfov.

„Vă aducem la cunoștință că în prezent există mai multe litigii deschise în instanță de către Asociația Agent Green și Fundația Eco-Civica, pe de-o parte, și Direcția Silvică Ilfov și Federația Greenfield Băneasa, pe de altă parte, cu privire la legalitatea contractului semnat pentru deschiderea drumului forestier”, se mai arată în document.

Organizațiile civice atrag atenția că, potrivit art. 113, alin (2) din Codul Silvic, „drumurile auto forestiere sunt căi de transport tehnologic, de utilitate privată, utilizate pentru: gestionarea pădurilor, desfășurarea activităților de vânătoare și pescuit sportiv, intervenții în caz de avarii, calamități sau dezastre, fiind închise circulației publice, precum și pentru accesul proprietarilor la propriile terenuri”.

„Cartierul Greenfield are deja acces public prin Aleea Teișani-Drumul Pădurea Pustnicu, iar dezvoltatorul s-a obligat să facă două noi căi de acces din Șoseaua de Centură înaintea lucrărilor la ansamblu. Acestea nu au fost executate și, încă din anii 2005-2007, dezvoltatorul imobiliar pune presiune pentru crearea de drumuri auto prin Pădurea Băneasa”, se mai arată în scrisoare.

Conform unui studiu științific întocmit de Asociația Parcul Natural București, fauna și flora Pădurii Băneasa sunt foarte variate, fiind identificate 115 specii de nevertebrate, dintre care 7 protejate, 8 specii de amfibieni protejate, 6 specii de reptile, dintre care 5 protejate, 49 specii de păsări, dintre care 11 protejate și 19 de specii de mamifere, dintre care 15 protejate.

