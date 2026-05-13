Nicușor Dan s-a întâlnit cu Mattias Guyomar, șeful CEDO. Ce mesaj a transmis președintele României

Nicușor Dan, președintele României, a avut o întrevedere cu Mattias Guyomar, șeful CEDO, în dimineața zilei de miercuri, 13 mai 2026. Apoi, șeful statului își onorează prezența la Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, care are loc la Cotroceni.

Astăzi, 13 mai 2026, are loc Summitul B9 la Palatul Cotroceni, acolo unde vor fi prezenți lideri europeni din 15 țări.

„Am avut astăzi o întrevedere excelentă cu Președintele Curtii Europene a Drepturilor Omului, Mattias Guyomar. Am reafirmat sprijinul ferm al României pentru sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și pentru rolul esențial al Curții în protejarea drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept. România rămâne angajată în implementarea deplină a hotărârilor Curții și în consolidarea rezilienței democratice într-un context geopolitic tot mai complex”, a transmis Nicușor Dan, pe platforma X.

Așa cum arată agenda prezidențială, Summitul B9 a început de la ora 10:30 cu primirea oficială a șefilor de delegație.

Începând cu ora 11:00, are loc sesiunea plenară a Summitului B9. Va fi ținut un discurs atât de Nicușor Dan, cât și de Președintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. Apoi, de la ora 14:30 va avea loc un dejun de lucru și vor fi susținute declarații de presă comune ale Președintelui României, Nicușor Dan, cu Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte.

