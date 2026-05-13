Summitul Formatului Bucureşti 9 şi al Ţărilor Nordice are loc astăzi în Capitală. Agenda reuniunii

Preşedintele Nicuşor Dan găzduiește astăzi, la Palatul Cotroceni, cel de-al 11-lea Summit al Formatului București 9 (B9), cu participarea statelor nordice, SUA și Ucrainei. Vor fi prezenţi secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar şi alţi preşedinţi, premieri şi miniştri ai Apărării.

România găzduiește Summitul B9 pentru a patra oară – după ediția inaugurală din 2015, cea în format hibrid din 2021 și cea din 2022 – consolidându-și astfel statutul de actor central în arhitectura de securitate a Flancului Estic. Președintele Nicușor Dan va co-prezida lucrările alături de Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în calitate de stat co-fondator al formatului.

Lista oficială a participanților la Summitul B9 din 13 mai

La București vor fi prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali:

Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria Aliații nordici: Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia

Mark Rutte Invitați speciali: Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, și Thomas DiNanno, subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională

Summitul va include o sesiune plenară și un dejun de lucru. La finalul reuniunii, liderii vor adopta o Declarație Comună. Co-președinții formatului, România și Polonia, alături de Secretarul General NATO, vor susține o conferință de presă.

Obiective

Summitul de la București va reprezenta un forum de evaluare a pregătirilor pentru Summitul NATO de la Ankara și urmărirea rezultatelor așteptate. Agenda reuniunii include:

Creșterea cheltuielilor de apărare : implementarea angajamentelor de la Haga privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare și consolidarea bazei industriale transatlantice;

: implementarea angajamentelor de la Haga privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare și consolidarea bazei industriale transatlantice; Coerența strategică pe Flancul Estic : abordare omogenă de la nord la sud, cu accent pe coordonare și interoperabilitate;

: abordare omogenă de la nord la sud, cu accent pe coordonare și interoperabilitate; Sprijinul pentru Ucraina : importanța pentru securitatea europeană și transatlantică a unei soluționări juste și durabile a conflictului;

: importanța pentru securitatea europeană și transatlantică a unei soluționări juste și durabile a conflictului; Partajarea echitabilă a responsabilităților în cadrul NATO: creșterea contribuției aliaților europeni (și Canadei) și intensificarea investițiilor în cercetare și inovare în domeniul apărării.

Principalele mesaje ale României

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va accentua importanța coerenței strategice pe întreg Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, și va sublinia necesitatea implementării angajamentelor de la Haga privind creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor de apărare și consolidarea capacității industriei transatlantice de apărare. De asemenea, va reitera sprijinul ferm pentru Ucraina, ca investiție în securitatea Aliată.

„Summitul va fi o bună oportunitate pentru România de a menține o atenție sporită asupra evoluțiilor regionale de securitate, inclusiv în cazul partenerilor expuși amenințării ruse, precum Republica Moldova.

Nu în ultimul rând, va fi evidențiată necesitatea intensificării contribuțiilor europene la partajarea responsabilităților cu SUA, prin asumarea unui rol crescut în securitatea europeană”, mai transmite sursa citată.

