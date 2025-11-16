Diana Șoșoacă, din nou în Rusia. De data asta la Soci, în compania lui Medvedev. Fostul președinte al Rusiei i-a apreciat discursul

Europarlamentara S.O.S. Diana Șoșoacă a participat, sâmbătă, la Soci, la o reuniune restrânsă prezidată de Dmitri Medvedev. Diana Șoșoacă a participat la cel de-al doilea congres BRICS Europa.

Întâlnirea de sâmbătă, din Rusia, a fost una mai restrânsă, la care Șoșoacă a participat alături de reprezentații mai multor state.

Potrivit comunicatului publicat de S.O.S România, „discuțiile s-au concentrat pe analiza principalelor conflicte aflate în desfășurare la nivel global, nu doar militare, ci şi sociale, economice și morale. Dezbaterile au avut ca scop identificarea unor posibile direcții de soluționare, prin dialog, responsabilitate politică și diplomație parlamentară”, informează Mediafax.

În intervenția sa, Șoșoacă „a subliniat necesitatea schimbării paradigmei diplomatice, pledând pentru un comportament bazat pe normalitate, respect, reguli și principii reale ale diplomației și educației politice”.

Medvedev, lângă Șoșoacă

Discursul europarlamentarei a fost remarcat de Medvedev drept unul „brilliant”, iar oficialul a interacționat direct cu Șoșoacă, fotografiindu-se chiar alături de ea în poza de grup, gestul fiind unul deosebit în contextul protocolului strict și al măsurilor de securitate și sănătate impuse delegațiilor, potrivit sursei citate.

Mai mulți lideri conservatori ai lumii au fost prezenți la Soci, printre care trei membri ai partidului AfD, dar și o delegație a Partidului Comunist din China.

Foto: Facebook Diana Șoșoacă

