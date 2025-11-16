Prima pagină » Știri politice » Diana Șoșoacă, din nou în Rusia. De data asta la Soci, în compania lui Medvedev. Fostul președinte al Rusiei i-a apreciat discursul

Diana Șoșoacă, din nou în Rusia. De data asta la Soci, în compania lui Medvedev. Fostul președinte al Rusiei i-a apreciat discursul

Sorin Avram
16 nov. 2025, 15:35, Știri politice
Diana Șoșoacă, din nou în Rusia. De data asta la Soci, în compania lui Medvedev. Fostul președinte al Rusiei i-a apreciat discursul
Galerie Foto 5

Europarlamentara S.O.S. Diana Șoșoacă a participat, sâmbătă, la Soci, la o reuniune restrânsă prezidată de Dmitri Medvedev. Diana Șoșoacă a participat la cel de-al doilea congres BRICS Europa.

Întâlnirea de sâmbătă, din Rusia, a fost una mai restrânsă, la care Șoșoacă a participat alături de reprezentații mai multor state.

Diana Șoșoacă, la Soci

Potrivit comunicatului publicat de S.O.S România, „discuțiile s-au concentrat pe analiza principalelor conflicte aflate în desfășurare la nivel global, nu doar militare, ci şi sociale, economice și morale. Dezbaterile au avut ca scop identificarea unor posibile direcții de soluționare, prin dialog, responsabilitate politică și diplomație parlamentară”, informează Mediafax.

Diana Șoșoacă, între steagurile Federației Ruse și Uniunii Europene

În intervenția sa, Șoșoacă „a subliniat necesitatea schimbării paradigmei diplomatice, pledând pentru un comportament bazat pe normalitate, respect, reguli și principii reale ale diplomației și educației politice”.

Medvedev, lângă Șoșoacă

Discursul europarlamentarei a fost remarcat de Medvedev drept unul „brilliant”, iar oficialul a interacționat direct cu Șoșoacă, fotografiindu-se chiar alături de ea în poza de grup, gestul fiind unul deosebit în contextul protocolului strict și al măsurilor de securitate și sănătate impuse delegațiilor, potrivit sursei citate.

Mai mulți lideri conservatori ai lumii au fost prezenți la Soci, printre care trei membri ai partidului AfD, dar și o delegație a Partidului Comunist din China.

Foto: Facebook Diana Șoșoacă

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

POLITICĂ Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău: „Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală”
15:25
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău: „Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală”
FLASH NEWS Alexandru Rogobete, anunț în cazul fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog: „Clinica e suspendată / Nu erau respectate normativele minimale”
14:44
Alexandru Rogobete, anunț în cazul fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog: „Clinica e suspendată / Nu erau respectate normativele minimale”
POLITICĂ Eugen Teodorovici și-a depus OFICIAL candidatura pentru Primăria Capitalei
14:05
Eugen Teodorovici și-a depus OFICIAL candidatura pentru Primăria Capitalei
ULTIMA ORĂ 🚨 Gigi Nețoiu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Petrecere de pomină la sediul BEM
13:23
🚨 Gigi Nețoiu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Petrecere de pomină la sediul BEM
POLITICĂ Anunțul lui Alexandru Rogobete, după cazul fetiței de 2 ani: „Am propus ca intervenţiile chirurgicale stomatologice să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice”
13:18
Anunțul lui Alexandru Rogobete, după cazul fetiței de 2 ani: „Am propus ca intervenţiile chirurgicale stomatologice să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice”
POLITICĂ Adrian Țuțuianu și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente. Fostul ministru al Apărării a demisionat din PSD
09:52
Adrian Țuțuianu și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente. Fostul ministru al Apărării a demisionat din PSD
Mediafax
Un polițist s-a împușcat în cap într-un apartament din Giurgiu
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Cancan.ro
Cum a apărut Loredana la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini și-au dat seama că e chiar ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Adevarul
De la cioban la milionar: ascensiunea impresionantă a afaceristului acuzat că ducea mita cu elicopterul
Mediafax
Tragedii cu repetiție, la stomatologie și la maternitate. Rogobete: peste 20 de clinici care nu respectă normele, închise
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
TOP 10 | Orașele cu cei mai fericiți pensionari din România, în 2025. Ce ce loc este Bucureștiul + surpriza de pe prima poziție
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Dovezi ale apei subterane antice arată că viața ar fi existat pe Marte mai mult timp decât se credea
PODCAST ALTCEVA Strănepotul lui Mihail Sadoveanu explică misterul morții scriitorului: A fost sau nu asasinat? „Sunt niște fantezii bolnave”
15:06
Strănepotul lui Mihail Sadoveanu explică misterul morții scriitorului: A fost sau nu asasinat? „Sunt niște fantezii bolnave”
HOROSCOP Horoscop 17 noiembrie 2025. TAURII devin precauți la locul de muncă
15:00
Horoscop 17 noiembrie 2025. TAURII devin precauți la locul de muncă
CONTROVERSĂ Imagini sfidătoare în Capitală. Un Ferrari, de jumătate de milion de euro, a fost parcat ostentativ, pe toată lățimea unei treceri de pietoni. Cui aparține bolidul
14:40
Imagini sfidătoare în Capitală. Un Ferrari, de jumătate de milion de euro, a fost parcat ostentativ, pe toată lățimea unei treceri de pietoni. Cui aparține bolidul
EXTERNE Donald Trump, surprins de o întrebare: “Nu m-am gândit niciodată la asta”. Ce l-a pus în încurcătură emoțională pe președintele SUA și cum vede rolul de părinte și bunic
14:28
Donald Trump, surprins de o întrebare: “Nu m-am gândit niciodată la asta”. Ce l-a pus în încurcătură emoțională pe președintele SUA și cum vede rolul de părinte și bunic
SPORT Presa din Ungaria a „adjudecat” vinovatul pentru eșecul României în partida cu Bosnia, scor 1-3. „Figură negativă”
14:19
Presa din Ungaria a „adjudecat” vinovatul pentru eșecul României în partida cu Bosnia, scor 1-3. „Figură negativă”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Liderii europeni sunt îngroziți că summitul de pace ar putea avea loc la BUDAPESTA și că războiul s-ar putea încheia”
14:05
Dan Dungaciu: „Liderii europeni sunt îngroziți că summitul de pace ar putea avea loc la BUDAPESTA și că războiul s-ar putea încheia”