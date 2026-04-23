Diana Șoșoacă cere „trimiterea lor la muncă grea, să vadă cum se câștigă cinstit o pâine”. La cine se referă

Europarlamentara Diana Șoșoacă a lansat un nou atac dur la adresa clasei politice, într-un comunicat în care acuză puterea de „trădare de neam și țară” și cere demisia celor aflați la conducere, pe care îi consideră responsabili pentru degradarea nivelului de trai.

Diana Șoșoacă acuză instaurarea unei „dictaturi a sărăciei”

În prima parte a comunicatului, aceasta susține că românii trăiesc într-o realitate dominată de lipsuri și frică, afirmând că actuala clasă politică „a instaurat dictatura sărăciei și a tăcerii” și că oamenilor li s-ar fi luat inclusiv dreptul de a se exprima liber: „v-au închis gura, v-au furat dreptul la cuvânt și v-au transformat țara într-o temniță a foamei”.

”În timp ce voi stați în frig și foame și vă numărați ultimii bănuți pentru pâine, această clică de trădători de neam și țară, care se perindă de 36 de ani la ciolan, a instaurat dictatura sărăciei și a tăcerii. V-au închis gura, v-au furat dreptul la cuvânt și v-au transformat țara într-o temniță a foamei!

Uitați-vă la ei cum rânjesc în fotoliile lor de piele în timp ce persoanele cu handicap sunt lăsate la voia sorții, în timp ce bolnavii de cancer mor cu zile prin spitale fără medicamente! Au ajuns să batjocorească copiii acestei țări și să-și bată joc de bunicii noștri, de pensionarii care au ridicat România cu mâinile lor, iar acum primesc praf în ochi și umilință”, a scris Șoșoacă.

„E o minciună! E un teatru ieftin!”

Șoșoacă susține că disputele dintre partide sunt doar de fațadă, afirmând tranșant: „E o minciună! E un teatru ieftin!”. În acest context, ea acuză Partidul Social Democrat că „joacă la două capete” și că demisiile sau conflictele afișate public ar fi, în realitate, parte dintr-o strategie de conservare a puterii.

Mai mult, aceasta merge până la a sugera că întreaga clasă politică funcționează ca un bloc unitar: „Sunt toți o apă și un pământ”.

”V-au pus biruri grele pe umeri, au supt sângele poporului prin taxe peste taxe, doar ca să-și hrănească ei armata de politruci! Cămara României este goală! Șobolanii sistemului sunt înfometați și rod tot ce a mai rămas din munca cinstită a acestui popor!

Vă uitați la televizor și îi vedeți cum se ceartă? E o minciună! E un teatru ieftin! PSD joacă la două capete, își dau demisii de fațadă, dar au oamenii înfipți la masa puterii, sugând de la același buget.

Se despart acum doar ca să vă fure și votul de opoziție, să nu lase oameni noi, oameni curați să vină să aprindă lumina! Sunt toți o apă și un pământ! De 36 de ani, aceeași mizerie se rotește la putere.

Vreți să ne afundați în întuneric? Vreți să ne anulați libertatea de exprimare? Nu vă merge cu mine! Eu sunt vocea celor pe care i-ați lăsat în stradă! Nu există spațiu pentru oameni noi pentru că l-ați ocupat voi cu trădarea voastră!”, a continuat Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă: ”Solicit demisia imediată acestei găști care a confiscat statul român”

Ea solicită „demisia imediată acestei găști care a confiscat statul român”.