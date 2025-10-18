Prima pagină » Actualitate » Diana Șoșoacă, invitată la postul TV susținut de Putin, la aniversarea a 20 de ani de emisie: „Voi spuneți adevărul, exact ca mine. Suntem ca frații”

Ruxandra Radulescu
18 oct. 2025, 18:46, Actualitate
Senatoarea SOS, Diana Șoșoacă, a fost invitată la televiziunea Russia Today „RT”, un post internațional controlat de Kremlin, cu ocazia celebrării a 20 de ani de emisie. Șoșoacă a declarat că Uniunea Europeană a impus „o dictatură” împotriva televiziunii ruse și a salutat postul pentru „curajul” de a o invita în platou.

Diana Iovanovici-Șoșoacă, liderul partidului SOS România, se află, în aceste zile la Moscova. Aceasta a apărut la televiziunea Russia Today, în care s-a plâns de „cenzura” din spațiul european și și-a exprimat aprecierea față de postul rus, pentru faptul că se „exprimă liber”.

Uniunea Europeană a suspendat emisia postului Russia Today pe teritoriul Europei, invocând „acțiuni de dezinformare” în ceea ce privește războiul din Ucraina.

„Este o plăcere pentru mine să mă aflu la Moscova. Sunteți ca mine, într-un fel, pentru că eu sunt atât de liberă în politică. Voi spuneți adevărul, exact ca mine. Deci suntem ca frații”, a declarat Diana Șoșoacă despre postul de televiziune Russia Today.

„Ați reușit să vă impuneți peste tot în lume, mai ales pentru că sunteți interziși peste tot”

Senatoarea precizat că motivul pentru care postul Russia Today este cunoscut în România se datorează aparițiilor sale în platoul de emisie.

„Ați reușit să vă impuneți peste tot în lume, mai ales pentru că sunteți interziși peste tot. În România dacă nu ai un VPN, nu poți urmări Russia Today. Așadar pentru mulți români sunteți cunoscuți pentru că am apărut la Russia Today”

Și bineînțeles aveți mult curaj să invitați persoane ca mine, deoarece oamenii ca mine, care spun adevărul în întreaga lume, nu sunt foarte buni pentru politica „lor”.

„Ei acuză Rusia că are dictatură, dar ei nu văd ce este în dictatura lor”

Ulterior, Șoșoacă s-a lansat într-o serie de acuzații la adresa Occidentului, despre care a precizat că e dominat de o „dictatură”, asemenea „inchiziției”, de acum 400 de ani.

„Ei acuză Rusia că are dictatură, dar ei nu văd ce este în curtea lor, în dictatura lor, pentru că este ca inchiziția acum 400 de ani. 600 de ani de tortură. De ce? Pentru că spunea adevărul. Știm de Galileo Galilei! Dacă nu schimbăm paradigma, ne vom întoarce în timp la acest tip de inchiziție”, a afirmat Diana Șoșoacă.

Ea a menționat că postul Russia Today reprezintă „libertatea de exprimare” și iar oamenii trebuie să audă „adevărul dincolo de sancțiuni și dictatură”

„Am pus pe Instagram, pe Telegram, pe TikTok, toate aparițiile mele la Russia Today și îmi amintesc prima mea apariție, acum doi, trei ani, și toată lumea mă întreba: „Ce este Russia Today?”. Este una dintre cele mai importante canale din lume. Da, este rus, dar trebuie să auzi adevărul dincolo de aceste sancțiuni și dictatură”, a menționat Șoșoacă.

Diana Șoșoacă și Vladimir Putin au luat parte la același eveniment de gală

Șoșoacă a publicat pe pagina personală de Facebook mai multe imagini din sala Teatrului Bolșoi din Moscova, unde a avut loc gala care a marcat 20 de ani de existență a canalului RT – Russia Today.

La eveniment a participat și Vladimir Putin care a oferit un discurs, în care i-a felicitat pe cei care fac parte din echipa postului de televiziune RT, Russia Today.

„Transmit felicitările mele pentru această etapă importantă tuturor celor care au lucrat și continuă să lucreze pentru postul de televiziune și, bineînțeles, redactorului șef Margarita Simonyan”, a transmis liderul de la Kremlin.

Vladimir Putin la gala aniversară a postului de televiziune RT – Russia Today

Diana Șoșoacă, acuzată de 11 infracțiuni

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de europarlamentarul Diana Șoșoiacă, care este acuzată de 11 infracțiuni.

„În continuarea comunicatului de presă din data de 23 septembrie 2025, informăm că procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de o inculpată, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii a 11 infracțiuni: lipsire de libertate în mod ilegal, 4 infracțiuni de promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, ultraj”, a transmis Parchetul General.

