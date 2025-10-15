Diana Șoșoacă îl provoacă pe Ionuț Moșteanu în poligon: „Hai, Moștene! Te aștept la un tir! M-ai mobilizat total!”

Programul de mobilizare generală pentru apărarea țării, lansat de ministrul Ionuț Moșteanu, nu a lăsat-o indiferentă pe lidera SOS, Diana Șoșoacă. Aceasta a decis că „Zoe, fii bărbată!” nu poate rămâne doar un îndemn caragialesc și chiar a dat curs apelului șefului MApN.

Cu 11 acuzații penale pe numele său, formulate de Parchetul General, europarlamentarul Diana Șoșoacă a decis că nu mai are altceva de făcut decât pamflet.

Așa și-a catalogat ultima sa ispravă, în care anunță că se pregătește de mobilizare, și postează o fotografie realizată într-un poligon de tir, iar pe fundal se aud acordurile coloanei sonore din filmul James Bond. Valențele belicoase ale Dianei Șoșoacă s-au mai lăsat revelate și cu altă ocazie, când a apărut cu o pereche de mănuși de box în mâini, înainte de alegerile prezidențiale de anul trecut.

Diana Șoșoacă lansează și o provocare ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, pe care îl invită la o partidă de tragere în poligon.

„PAMFLET

moșteneeeeeeee, GATA, MĂ PREGĂTESC DE MOBILIZARE!

M-AI MOBILIZAT TOTAL!

HAI, moșteneeeee, credeai că glumesc??? Te aștept la un tir……. te-ai mobilizat? Mai întâi, mobilează-te!

PAMFLET….tratați-l ca atare!”(n.r. am păstrat forma textului postat de eurodeputat), scrie lidera SOS pe pagina sa de facebook.

