George Simion o somează pe Diana Șoșoacă să-i ceară scuze lui Călin Georgescu

Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj clar către președinta SOS România, Diana Șoșoacă și a somat-o să-și ceară scuze pentru jignirile aduse lui Călin Georgescu și susținătorilor acestuia, înainte de a exista orice discuție despre unitatea suveraniștilor.

„Ca de la coleg la coleg, ca de la președinte de partid la președinte de partid, îi spun că până nu-și cere scuze pentru jignirile aduse domnului Călin Georgescu, pe care l-a acuzat în mod repetat, nu e posibilă o întâlnire între noi. Nu există așa ceva,” a transmis acesta.